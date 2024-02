Luego de la alocución del expresidente y candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, diputados oficialistas descalificaron las “justificaciones” del líder opositor, afirmando que presentó un discurso “infeliz”.

Así lo califica el diputado por el Frente Amplio Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quién descalificó los argumentos de Fernández como un discurso derrotista y mal asesorado por parte de su equipo de comunicación.

“Una persona deprimida, una persona que parece ser que los asesores no pensaron que la política y los discursos tienen un lenguaje corporal, algunas veces no es lo que tú dices, sino lo que expresas con tu cuerpo y con tus palabras. Vi una persona sumamente derrotada, que lleva desaliento a sus seguidores y creo que fue una mala intervención del doctor Leonel Fernández”, señaló Rodríguez Restituyo.

Juan Dionicio Rodríguez Restituyo calificó de «infeliz» discurso del expresidente Leonel Fernández. FOTO FUENTE EXTERNA

En cuanto a las afirmaciones hechas por el tres veces presidente de la República sobre la abstención y el rol que jugó el Gobierno en la contienda del domingo, el legislador afirma que eso es una voluntad de las personas.

“Eso es un análisis muy infeliz, porque ciertamente la abstención es una voluntad de los ciudadanos, puede ser que la ciudadanía podía estar tan segura de que su voto no iba a cambiar nada y por tanto no acudió, porque sabía que habría una derrota aplastante y no acudió”, señaló el diputado.

En ese sentido, el también diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, le recomienda al expresidente Fernández “pedirle perdón al pueblo”, al tiempo de restar importancia al tema de la abstención, indicando que “los votos que se cuentan son los que van a las urnas”.

El diputado oficialista Ramón Bueno llamó al lider de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández a «pedirle perdón a la sociedad». FOTO FUENTE EXTERNA

“Lo que pasa es que el presidente Fernández lo que debe hacer es pedirle perdón a la sociedad dominicana, porque la sociedad no lo ha perdonado, incluyendo a su ex Partido de la Liberación Dominicana, que ustedes han visto lo que pasó en los procesos pasados. Los peledeístas son los primeros que no lo asimilan y no lo han perdonado y él tiene que rendirle cuentas a la sociedad para que lo puedan perdonar”, afirma Bueno.

Se recuerda que en la víspera el expresidente Fernández, indicó que la abstención en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero de 2024 (53.3 %), considerada como histórica y mayor que la de la pandemia, respondió a un «plan malévolo del Gobierno» en contra de la Fuerza del Pueblo (FP) y los demás partidos opositores.

Así lo aseguró el presidente de la FP, durante un discurso al país, en el que detalló, según sus investigaciones, cómo el oficialista “orquestó” la abstención. “Nunca habíamos experimentado algo parecido, que desde un partido de gobierno se trazara una línea orientada a disminuir el nivel de participación electoral de los votantes de la oposición”, dijo.

Fernández detalló que con tan sólo el 22 % de los votos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados conquistaron más del 70 % de los alcaldes. “Pero eso evidencia que el 78 % que se abstuvo, o no votó por ellos, es porque no se sintió identificado con sus promesas incumplidas y sus cantos de sirena”, indicó.

Para el líder de la FP, no es la primera vez que se produce las presuntas compras de votos. Y citó al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que indica que otras organizaciones habían incurrido en lo mismo en el pasado. Sin embargo, a juicio de Fernández, no fue con las mismas intenciones.

“En esta ocasión fue comprar votos para inducir un aumento selectivo de la abstención, en perjuicio de los partidos de oposición, especialmente de la Fuerza del Pueblo”, aseveró el también expresidente de la República.