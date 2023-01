Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como su nombre lo indica se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual. Estas incluyen la clamidia, la gonorrea, los herpes genitales, el virus del papiloma humano (VPH), la sífilis y el VIH. Muchas de estas enfermedades no tienen síntomas por un largo tiempo. Incluso sin síntomas, aún pueden hacer daño y transmitirse durante las relaciones sexuales.

A continuación Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrece algunos datos interesanteS sobre las ETS y las relaciones sexuales orales:

¿Pueden propagarse las ETS durante las relaciones sexuales orales?

Muchas enfermedades de transmisión sexual, como también otras infecciones, pueden propagarse a través del sexo oral. Toda persona que se exponga a una pareja infectada puede contraer una ETS en la boca, la garganta, los genitales o el recto.

El riesgo de contraer una ETS a través de las relaciones sexuales orales, o de propagar una ETS de esta misma manera depende de varias cosas. Esto incluye:

La ETS en particular.

Los actos sexuales practicados.

Cuán común es la ETS en la población a la que pertenecen las parejas sexuales.

La cantidad de actos sexuales específicos que se practiquen.

En general:

Es posible contraer algunas ETS en la boca o la garganta al practicarle sexo oral a una pareja que tenga una infección genital o anal (rectal), especialmente si se le practica sexo oral a una pareja con el pene infectado.

También es posible contraer algunas ETS en el pene (y posiblemente en la vagina, el ano o el recto) al recibir sexo oral de una pareja que tenga una infección en la boca o en la garganta.

Es posible tener una ETS en más de un área al mismo tiempo; por ejemplo, en la garganta y en los genitales.

Varias ETS que podrían ser transmitidas por medio de las relaciones sexuales orales pueden luego propagarse por todo el cuerpo de la persona infectada.

Las ETS pueden transmitirse a una pareja sexual aun cuando la persona infectada no presente signos ni síntomas. Si usted tiene una ETS, podría no saberlo ya que muchas de estas enfermedades quizás no tengan síntomas.

tongue with ulcers of adult man

¿Cuáles ETS se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales orales?

Clamidia

Gonorrea

Sífilis

Herpes

VPH (virus del papiloma humano)

VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana)

Tricomoniasis

¿Qué puede aumentar las probabilidades de transmitir o contraer una ETS a través de las relaciones sexuales orales?

Es posible que ciertos factores puedan aumentar las probabilidades de que una persona contraiga el VIH u otras ETS durante las relaciones sexuales orales si se expone a una pareja infectada. Por ejemplo:

Tener mala salud oral, lo cual puede incluir caries, enfermedad o sangrado de las encías y cáncer oral.

Tener llagas en la boca o en los genitales.

Estar expuesto al líquido preseminal (o preeyaculatorio) o al semen de una pareja infectada.

Sin embargo, no se han realizado estudios científicos que demuestren si estos factores realmente aumentan el riesgo de contraer el VIH o ETS a través de las relaciones sexuales orales.

¿Qué puede hacer para prevenir la transmisión de ETS durante las relaciones sexuales orales?

Usted puede reducir las probabilidades de transmitir o contraer ETS durante el sexo oral al usar un condón, un dique dental u otro método de barrera cada vez y siempre que tenga sexo oral.

Sólo el 17% de los jóvenes usa el preservativo en todas sus relaciones sexuales

Para las relaciones sexuales orales en el pene: Cubra el pene con un condón de látex que no esté lubricado. Si usted o su pareja son alérgicos al látex, use condones de plástico (poliuretano).

Para las relaciones sexuales orales en la vagina o en el ano: Use un dique dental. Corte un condón para formar un cuadrado y póngaselo entre su boca y la vagina o el ano de su pareja.



La única manera de evitar las ETS es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales.

Si usted es sexualmente activo, puede hacer lo siguiente para reducir las probabilidades de contraer una ETS:

Tener una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que no esté infectada con una enfermedad de transmisión sexual (p. ej., una pareja que se haya hecho pruebas de ETS y los resultados hayan sido negativos).

Usar condones de látex de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales.

Es importante recordar que muchas personas infectadas quizás no sepan que lo están debido a que las ETS con frecuencia no tienen síntomas y no se las reconoce.