Los conductores toman aceras de Santo Domingo para estacionar

La escasez de parqueos es una problemática presente en calles del Gran Santo Domingo que afecta no solamente a los propietarios de vehículos, sino también a los peatones quienes denuncian que las aceras han sido invadidas por los automóviles, obligándolos a caminar por las vías destinadas para los autos.

A pesar de ser una situación fácil de identificar en cualquier calle del país, el caso se torna aún más crítico en zonas más céntricas y concurridas del Distrito Nacional como lo es la Avenida Los Próceres en donde se encuentra ubicado el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

En los alrededores de la universidad, tanto alumnos como profesores han optado por parquear sus vehículos de forma diagonal en la parte trasera de la institución, bloqueando por completo uno de los carriles, lo que afecta de manera directa el flujo del tránsito en la zona.

La situación es la misma en diversas calles de zonas aledañas, como la Espíritu Santo en la que por más de una cuadra es posible encontrar numerosos vehículos aparcados sobre ambas aceras, las cuales de por sí ya son bastante angostas para los peatones.

Por su parte Eury Patiño, residente de la calle María Gala, Jardines del Norte, elevó su queja y dijo que todos los esfuerzos hechos por los vecinos que residen en esa calle han sido en vano pues los conductores hacen caso omiso a sus reclamos y se parquean sobre las aceras a pesar de las advertencias.

“A veces uno les dice que no se parqueen en la acera, pero la gente tú sabes cómo es y como quiera los ponen y no es debido. Eso es para que el peatón ande por la acera y no tenga que coger la calle. Hay que buscar una medida para eso”, explicó Patiño.

El señor destacó además el peligro que representa la situación para los niños y adolescentes del área quienes no cuentan con aceras disponibles por las que caminar de regreso a casa cuando salen de la escuela.

En ese sentido, Eury Patiño compartió que la situación con los vehículos y las aceras se vuelve aún más caóticas a la salida de los alumnos de la escuela Fray Ramón Pané, que se encuentra a tan solo una calle de donde reside.

De acuerdo con Patiño la calle se convierte en un pandemonio intransitable: todos los carros parqueados en las aceras y los niños caminando por la calle en la única vía disponible.

Otro de los lugares donde también es posible encontrar el mismo escenario, es en las calles del sector Ensanche La Fe, Distrito Nacional donde los vehículos no solo se aparcan sobre las aceras sino también en ambos lados de la calle o de forma diagonal, dejando libre solo un pequeño trecho para que los demás vehículos puedan transitar.

Aunque la situación parece estar normalizada y no molestar a nadie, la queja y preocupación se extiende en cada uno de los sectores consultados, por lo que tanto residentes como dueños de negocios de las zonas afectadas explicaron que esperan que las autoridades correspondientes se interesen por dar fin a esta problemática que por años ha afectado a sus comunidades.

Peatones esperan que autoridades respondan con soluciones concretas y viables que garanticen el orden y la seguridad en las calles de todo el país.