Los dominicanos pagamos la gasolina más cara de la historia

Desde que escribo artículos de opinión económica de manera sistemática, habrá de ser unos ocho años, no había preparado uno tan corto como el de esta entrega, la razón, tengo la intención de que el dominicano de a pie lo entienda con solo leer algo más que el título del escrito.

Fijar el precio de los combustibles es una responsabilidad del ministerio de Industria y Comercio, conforme a las leyes 37-17 -que organiza a la referida institución-, la de hidrocarburos 112-2000 y el Decreto número 307-01, con este marco legal, se puede resumir la fórmula que se utiliza para fijar el precio de los combustibles: PPI= FOM + FT + SM + CB + OC + CMT + GAL, conocida como Precio de Paridad de Importación de los Derivados del Petróleo, que sirve de base para el cálculo del precio final de los combustibles, a saber: PFC = PPI + ISC + Ad Valorem + MC +/- FAT.

Más recientemente, el sr. Ito Bisonó, actual ministro de Industria y Comercio, simplificó la fórmula, indicando que el precio se fija de la manera siguiente: PF = PPI + impuestos + márgenes de comercialización y la formulita que él promovió en tiempo de campaña se resume en IA = (mse x 4) 12/2, significando que son los impuestos que el consumidor paga y que sin saberlo es dueño de la refinería.

Pero resulta, que calcular el precio final de los combustibles requiere de un determinado nivel de información, así como de datos privilegiados (composición de la importación de los combustibles refinado y petróleo crudo, así además, el factor de ajuste por temperatura, los costos bancarios y otros costos), por ese entramado de la fórmula, esta opinión solo se limitará a presentar un cuadro que permite apreciar cuándo y en qué monto, los consumidores han pagado los derivados del petróleo más caro (gasolina premium), considerando solo el precio promedio del barril de petróleo y la tasa de cambio promedio, ambas anual.

En el cuadro se puede identificar el siguiente hallazgo:

1.-Los consumidores dominicanos en la actualidad están pagando la gasolina más cara de todos los tiempos, desde que en julio de 2008 el precio del barril de petróleo WTI alcanzó su máximo histórico de US$ 145.31 en los mercados internacionales. Hoy pagamos RD$ 29.50 el galón de gasolina premium, mientras el barril de petróleo se vende a US$ 75.96.

2.-Hoy, los consumidores dominicanos, también pagan en su equivalente en dólares la gasolina más cara de la historia, exceptuando el periodo que van desde el 2011 al 2014, años en que el precio promedio anual del barril de petróleo se cotizaba entre US$ 96.3 a US$ 109.4), precio mucho más elevado que el promedio pagado en el 2023, que es de US$ 79.1.

Año Precio petróleo, en US$ Precio de la gasolina, en RD$ Precio de la gasolina, en US$ 2008 114.1 176.7 5.11 2009 60.8 142.0 3.98 2010 77.4 164.3 4.47 2011 107.4 212.1 5.57 2012 109.4 230.8 5.88 2013 105.8 251.6 6.00 2014 96.3 252.1 5.74 2015 44.5 205.9 4.57 2016 40.7 193.1 4.19 2017 52.5 214.3 4.51 2018 69.8 234.9 4.76 2019 64.0 221.5 4.30 2020 41 5 203.5 3.65 2021 69.7 257.1 4.48 2022 99.0 287.6 5.18 2023 79.1 293.6 5.31

Fuente: Pagina web del ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana.

Al parecer, los precios de los combustibles vigentes a la fecha están compensando los gastos extraordinarios que el gobierno incurrió para evitar las constantes alzas y su presión sobre la tasa de inflación; de manera que, la inacción de las autoridades congelando los precios, puede ser una manera de recuperar los recursos que en el pasado reciente le dieron a la población.