Jesús Serrano, fisioterapeuta y autor del libro “La salud a tus pies: Cómo cuidarlos y entrenarlos para evitar enfermedades y vivir sin dolor”, habló sobre las múltiples posibilidades que pueden afectar a tu salud si no cuidas tus pies desde el principio.

El fisioterapeuta explica que el pie perfecto es aquel con el que nacemos, con los dedos bien alineados y un arco bien formado.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso de calzado convencional, el pie pierde su forma y funcionalidad original.

La clave para mantener sus capacidades vivas y funcionales a lo largo de la vida es respetar su anatomía natural, tal y como fue concebida desde el principio.

Claro, los pies son el punto de contacto con el suelo.

El experto compara los pies con los cimientos de una casa: puedes construir la casa con los mejores materiales del mundo, pero si está asentada sobre barro, tarde o temprano se va a resquebrajar.

Muchas veces subestimamos problemas pequeños como una uña encarnada o un callo, pensando que no van a afectar nuestra postura. Pero, a lo mejor, empezamos a cojear debido a ese dolor y hacemos esfuerzos adicionales que, con el tiempo, pueden causar molestias en la espalda, el cuello, e incluso provocar migrañas o bruxismo, señala.

“He visto casos donde, al cambiar de calzado y mejorar la salud de los pies, las personas experimentan un alivio en dolencias que parecían no tener relación. Los pies son fundamentales, no solo porque son nuestro medio de desplazamiento, sino porque son nuestra base, lo que nos conecta con la tierra. Son esenciales para nuestro equilibrio y bienestar”, indica el especialista.

El experto explica que el 95 % de las patologías modernas del pie son provocadas por el calzado actual.

El pie comienza a compensar de forma incorrecta, lo que provoca que un dedo se meta por debajo de otro o que uno se monte sobre otro.

Puede leer: Primavera y cuidado facial: cómo debe cambiar la rutina de skincare con la nueva estación

Esto lleva a lesiones en la piel y en las uñas, lo que obliga a muchas personas a recurrir a plantillas o a correcciones ortopédicas.

Sin embargo, la verdadera solución pasa por eliminar la causa principal: el calzado estrecho.

“Este tipo de calzado debería reducirse en nuestra vida diaria o reservarse para momentos puntuales. La gente va a trabajar, corre, hace turismo, todo con calzado que no tiene la forma adecuada para el pie, y no solo me refiero a los tacones, que ya sabemos que son perjudiciales. Muchas zapatillas también están mal diseñadas. Por eso es importante replantear qué tipo de calzado usamos a diario”, subraya el fisioterapeuta.