Luis Abinader reacciona ante supuestas irregularidades en el Propeep

El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó hoy ante las supuestas irregularidades en el programa “Pinta tu Barrio” que desarrolla la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), asegurando que su gobierno deja trabajar a las instituciones responsables de las investigaciones.

“Este es un Gobierno que deja a sus instituciones actuar y donde no tiene que involucrarse el presidente. Aquí hay una Dirección General de Compras y Contrataciones que está actuando como nunca, con total independencia. Hay una contraloría que audita como nunca auditaba y también hay una Cámara de Cuentas que lo hace”, dijo Abinader.

Agregó que a diferencia de los gobiernos pasados, las irregularidades de su gestión se conocen de inmediato y que estas no pueden ser comparadas con otras.

“Hoy cualquier situación de irregularidad en el Gobierno sale y va salir. Mientras que ahora nos vamos enterando de las irregularidades del pasado, hoy nos enteramos de las irregularidades del Gobierno hoy; que son irregularidades que ni se comparan con las del pasado”, refirió Luis Abinader.

El mandatario concluyó expresando que “hay irregularidades y van a surgir más irregularidades” al comparar con situaciones que se presentan en cualquier empresa.

“Eso es un gobierno transparente, el gobierno transparente no es que no surjan irregularidades, hay irregularidades y van a surgir más irregularidades como surgen en cualquier empresa. La responsabilidad del Gobierno es que actúa como ha actuado cuando surgen estas irregularidades. Y donde no hay en este gobierno, casi sin precedentes en la administración pública dominicana no hay ningún tipo de impunidad”, puntualizó Luis Abinader.

Informe

El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló los aspectos arrojados por la investigación al Propeep.

Tras varias semanas de denuncias de supuestas irregularidades en el programa “Pinta tu Barrio” desarrollado por el Propeep en la navidad pasada, Pimentel indicó que determinaron que no se hizo la motivación necesaria para declarar el proceso de urgencia, así como la vinculación entre proveedores.

“Este proceso fue a través de la modalidad de urgencias. Desde nuestro punto de vista no justificada, no agotando el debido proceso y la motivación estrictamente de acuerdo al mandato que establece la ley, y no establecidas las motivaciones estrictamente vinculadas a Contrataciones Públicas”, dijo.

“La identificación de varios proveedores que estaban vinculados entre sí, y el informe de la dirección de contrataciones confirma esos hechos. Existe en ese proceso varios proveedores que tienen vínculos claros y visibles entre sí; a través de distintas herramientas de confirmación”, refirió el director de Compras y Contrataciones Públicas.