Luis Elpidio Feliz: Seguridad social funciona para las intermediarias

La ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, funciona, pero a nivel monetario, lo que beneficia a las intermediarias. Desde sus orígenes se pensó como un sistema de seguridad social integral y armónico de entidades públicas y privadas. Así lo analizó el doctor Luis Elpidio Féliz, epidemiólogo, investigador y Maestro de la Medicina Dominicana.

La Seguridad Social se creó con normas y procedimientos, compuesto por regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios en beneficio de la población. Es fundamental la existencia de un sistema de salud y seguridad social que permita resolver de inmediato el 85% de los problemas de salud del individuo y la comunidad, asegura Féliz.

Puede leer: Charles Mariotti sobre acto de juramentación en el Teatro Nacional: «es que en el gobierno se creen que viven en un reality show

Se requiere de una inversión inteligente en el primer contacto con la población objetivo, lo cual no está asegurado, se refiere a Atención Primaria.

Sin embargo, República Dominicana no tiene incluida la educación en salud, aún cuando se sabe que es fundamental, analiza.

Tampoco existe una práctica de referencia y contrareferencia de pacientes, se requiere disponer de los recursos para desviar las anomalías identificadas en la Atención Primaria.

El negocio

“El espíritu de la ley no se mide”, afirma, el sistema funciona, probablemente sí, pero en la parte monetaria que beneficia a los intermediarios”, afirma el investigador. El profesional se refiere a lo que ha ocurrido en los años que tiene de implementada la ley 87-01. Todavía no ha sido posible la implementación de la Atención Primaria. El Ejecutivo se prepara para discutir un proyecto de ley de Seguridad Social.

Atención Primaria

La Atención Primaria es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible, asegura Féliz Féliz. Todo a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Sistema de Salud

En República Dominicana hablar de sistema de salud es pensar casi automáticamente en carga de enfermedades. Un sistema de salud tiene mediciones, el concepto va más allá que el simple proceso de medir dolencias, achaques, condiciones y enfermedades en la población y del individuo, indica Féliz Féliz, epidemiólogo y maestro de la Medicina. Analiza que con frecuencia sólo miden efectos, y eso es lo que se ha enseñado en las escuelas y universidades. Sin embargo, insiste en que existe un modelo que ve las cosas a partir de los efectos y que prioriza la parte monetaria”, analiza.

Recursos humanos

Este es un componente crítico de cara a la calidad en salud. No existe una estricta correspondencia en la enseñanza en salud global y los contenidos académicos de las universidades, escuelas e institutos de formación en salud, asegura el investigador. “Libertad de cátedra es una cosa, libre albedrío es otra”.

Hoy más que libros de textos, se puede disponer de contenidos académicos ampliados y en consonancia con la realidad social y sanitaria del país.

En el caso de las escuelas de medicina, existe una muy amplia variedad de contenidos fundamentales que pudiesen traducir un consenso académico en torno a qué y cómo enseñar. Con frecuencia los programas académicos no se cumplen. Nadie supervisa. A los médicos, al menos, el mercado le exige una especialidad. Si no la hacen quedan fuera de el. Ese mismo mercado no le exige especialización al resto de los profesionales de la salud, con especial énfasis en el importante recurso de enfermería, analiza.

En la actualidad, en otros países, existen cerca de 30 especialidades a las que pueden optar las enfermeras con un grado de licenciatura, puntualiza.

Indicadores

La enfermedad y muerte se formulan considerando estrategias novedosas de acumulación originaria de capital, donde el reflejo de sus indicadores: morbilidad y mortalidad, entre otros, son inoportuno y desconocido por el sistema de gestión, llamado a dar respuesta, indica Féliz.

“Lo destacable, es que funciona para un porcentaje hegemónico, muy pequeño de la población”, expresa el profesional.

Lograr que las mediciones, en el macro contexto de un diagnóstico secuencial y diferencial, puedan surgir del conocimiento de la realidad social y sanitaria, con una alta participación de los actores sociales y se identifiquen elementos