Luis Madera Sued:"La mayor preocupación es que los jóvenes no dejen la educación"

El viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Luis Madera Sued, habló hoy sobre los resultados del informe nacional de monitoreo del plan plurianual del sector público, que evalúa a partir de datos del 2021 el desempeño de 30 políticas públicas priorizadas, a representantes de las principales instituciones que reportan información sobre la ejecución de este plan gubernamental.

De las 30 políticas públicas evaluadas en el documento, 19 alcanzaron un 60 % o más en el índice de progreso hacia las metas para el 2022, mientras que 11 políticas están por debajo del 60%.

El informe determina que políticas como salud, educación, empleo y seguridad ciudadana pueden ser aceleradas para lograr un desempeño cercano al 100 % a través de los programas prioritarios, además de que se puede eficientizar el avance de la política de Desarrollo Rural y Agropecuario mediante la articulación de programas que tienen como parte de su población objetivo a la población rural.

Luis Madera Sued destacó que no solo miden instituciones, miden políticas en su conjunto, expresó «No medimos la institución en si misma, si no el logro del estado en el avance del estado en esas políticas, y lo medimos con tres indicadores principales: Un indicador de avance pre-COVID, un indicador de avance post-COVID, y el indicador de progreso de las metas del gobierno, que se mide con el desempeño de cada indicador que seleccionan. «

Luis Madera sobre los avances

El viceministro de Planificación e Inversión Pública explicó que en términos educativos se ha avanzado bastante en todo lo relacionado con temas de cobertura.

Madera Sued comunicó respecto a los datos de calidad educativa, que en el año 2019 y 2020, por motivos del COVID no se pudieron levantar las pruebas diagnósticas, por lo que no tienen esos datos, añadió que este año se realizaron las pruebas, y contarán con los datos próximamente, para así completar la información de educación en término de calidad educativa.

Sued comentó que donde no se recuperado la cobertura, después de la pandemia es en la parte universitaria, dijo «lastimosamente los jóvenes universitarios que han salido de las aulas, no han vuelto tan rápido como volvieron los de nivel pre universitario» asimismo expresó que «la mayor preocupación es que los jóvenes no dejen la educación, después que salen de la escuela.»

Detalló que la ocupación en las universidades antes de la pandemia era de 23%, durante la pandemia bajo a 20.7%, y actualmente esta en 21%, es decir que no ha recuperado la ocupación antes del COVID.

El viceministro de Planificación e Inversión Pública expresó que en el caso de la educación superior, no es el estado quien provee la educación, dijo que es un trabajo que hay que hacer en conjunto con universidades y centros técnicos para que los jóvenes puedan regresar, añadió que» al final la meta principal es que los jóvenes tengan un empleo digno, y sabemos un empleo digno no lo tienen las personas que no se forman.»

Luis Madera Sued

Asimismo dijo Madera que a veces lo planificado y lo ejecutado tiene que cambiar porque hay muchas emergencias que atender, como en los momentos de crisis de pandemia, y luego la crisis por el conflicto de entre Rusia y Ucrania, indicó que «Muchos de los recursos que debían invertirse en inversión pública o programas educativos y demás han tenido que invertirse en poder paliar los efectos inflacionarios, en términos de combustibles y eso evidentemente debilita la calidad del estado»

Madera Sued manifestó que las áreas en donde más se ha avanzado es en turismo, que se ha basado fundamentalmente en la recuperación de turistas y en el empleo, detalló que el empleo en turismo se duplicó.

De igual forma el viceministro de Planificación e Inversión Pública se refirió al sector salud, donde dijo que «aún tenemos retos, durante la pandemia todo el sector de salud se volcó, las personas dejan de ir a los hospitales y con eso descuidan tratamiento, y ahí tenemos retos importantes que se están tomando medidas para ello», informó que se ha definido un programa prioritario protegido que es la atención a salud colectiva, en donde un programa fundamental para ellos es la rehabilitación de la salud escolar.