Luisito al Dotol Nastra: “Tú crees que tienes un ángel, mentira, tú tienes el mismo diablo”

Tras asegurar que el hijo de Vincent Carmona Arias, mejor conocido como Dotol Nastra lo ha estado llamando desde el pasado domingo para supuestamente negociar que otra persona se haga responsable de lo sucedido, Luis aseguró que Wesley Vincent Carmona Corcino, alias el “Dotolcito” es el “mismo diablo”.

“El hijo tuyo está involucrado en esa vuelta, el hijo tuyo es el santero y tú crees que tú tienes un ángel en el cielo, mentira, tú tienes el mismo diablo, tú pareces que no le das nada”, dijo.

Agregó además que, “si tu estuvieras dándole de todo, él no estuviera tirando gente para adelante ni nada de eso, el hijo tuyo lo que vende a la gente eso es lo que pasa”.

En ese mismo orden, reitero que el taxista Danil Ramírez Santana tenía conocimiento de todo lo que harían esa noche.

“Eso fue el Dotol (Dotolcito) que llamó a Chiquito y Chiquito me dijo a mí y nosotros cogimos con el taxista de él de confianza para allá, y el taxista sabía toda la vuelta que iba hacer”, refirió.

En un video de 8 minutos, alias Luisito concluyó diciendo que de la única manera que se entregaría a las autoridades es si estos dan a conocer los videos del establecimiento donde ocurrió el hecho de principio a fin, de lo contrario estaría dispuesto a enterrarse él mismo.

“Si buscan bien en la cámara de principio a fin donde sucedió todo, yo me entrego normal, sin darle detalle a nadie yo me entrego normal. Si enseñan los videos como es, porque esto no es así, si yo tengo que irme para el otro lado del mundo como sea o enterrarme yo mismo me entierro yo mismo”, puntualizó Luisito.

Se recuerda que la muerte del joven Joshua Omar Fernández Decena ocurrido el pasado 16 de abril de este año, y por el hecho se encuentran detenidos Wesley Vicent Carmona Corcino el «Dotolcito», hijo del influencer conocido como Dotol Nastra, y Alison de Jesús Pérez Mejía, de 27 años alias Chiquito, quien se entregó a las autoridades el pasado miércoles.

Este viernes el Ministerio Público se prepara para presentar la solicitud de medida de coerción contra alias Dotolcito y Chiquito.