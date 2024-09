Con un dolor inconsolable, la madre del agente de la Policía Nacional, José René Guzmán Guzmán, lloraba la trágica pérdida de su hijo, quien fue una de las seis víctimas mortales tras ser atropelladas por un camión mientras compartían en las afueras de un establecimiento de bebidas alcohólicas en la bajada de Bastida, municipio Las Yayas, en la provincia de Azua.

La progenitora relató con pesar que Guzmán Guzmán llevaba un año sin visitar la comunidad, lo que hace aún más doloroso que su regreso haya sido para perder la vida.

«Ay Dios mío, mi hijo tenía un año que no venía aquí, para venir a perder la vida aquí. Mi hijo estaba muy bonito», gritaba entre sollozos la mujer, mientras se preguntaba: «¿Qué le digo a mi hija cuando me pregunte por su Yanga para que me mueva?».

La señora describió al oficial de la Policía, quien cumpliría 32 años el próximo 24 de septiembre, como un hijo bueno y cariñoso.

Asimismo, solicitó a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que sucedan más tragedias como esta.

«Ay, que trabajen en eso, que hagan algo con los dueños de colmados, que no permitan que la gente se ponga a beber en la calle», imploró la madre del policía.

Otras víctimas

Además de José René Guzmán Guzmán, en el trágico accidente de tránsito registrado alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo falleció Yoserys Soriano Méndez, de 20 años; Elvin Guzmán Rodríguez, de 18 años; Génesis Arias, de 27 años; Jhon Gerardo, de 21 años, y Deybis Ferreras Matos, de 24 años.

Mientras que entre los heridos figuran Deybi Florentino, de 44 años; Melina Vidal, de 17 años, y Ernesto Escalante Flores, de 48 años. Mientras tanto, fueron atendidos y dados de alta del hospital de Azua Yanerky Escalante Ramírez, de 22 años; Robinson Montilla Ramírez, de 29 años; Carlos Daniel Soto, de 29 años; Sahony Paredes, de 21 años; Marlenis Lebrón Rodríguez, de 30 años, y Ángel Leandro Méndez Lebrón, de 16 años.

El conductor está detenido

En la tarde de ayer, se entregó a las autoridades Ángel Encarnación Bautista, conductor del camión Daihatsu rojo, placa L192615, quien había abandonado la escena y estaba prófugo. Actualmente, se encuentra bajo custodia de la Digesett en Azua y será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Previamente, la Policía había detenido a Ysmailin Santana, quien acompañaba al conductor del vehículo.

Cierran el establecimiento

Después del accidente, las autoridades de la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía (MIP) procedieron a cerrar temporalmente el bar Gaby Súper, donde ocurrió la tragedia.

Cabe destacar que, según versiones, las fiestas o «teteos» eran recurrentes en el lugar.

