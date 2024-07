Una mujer de nacionalidad dominicana que se encontraba con su hijo en un parque de Nueva York, murió luego de ser golpeada y lanzada por este desde un declive dónde la señora se golpeó la cabeza con una pared de concreto que dividía este lugar de esparcimiento con la autopista, según afirmaron testigos.

En el Riverside Park que está ubicado al noroeste de Manhattan en Nueva York, todavía era visible la sangre y los cabellos de la fémina que figuran como testimonio de esta contienda donde Vianel García, de 44 años de edad, perdió la vida a manos de su propio hijo que responde al nombre de Miguel, de 22 años, según familiares.

Testigos detallaron a Univisión el estado deteriorado en el que quedó García: «se le rompió el cráneo…tenía tres huecos ahí en la cara. A ella le dieron golpes antes de empujarla abajo», dijo Jason Covo, quien se identificó como yerno de la víctima.

Luis, otro yerno de la occisa, relató que llevó a García a encontrarse con el acusado para auxiliarlo, al este quedar golpeado y con cortadas al participar en una pelea con otro individuo. «Fui yo que la traje… y después fuimos a comprar algo de comer (los tres), pero después yo me fui a comprar un poloche. Cuando yo llegué, ellos no estaban aquí en el parque… la llamaba y no lo cogía, después vi que llegó la policía», dijo.

Los familiares de la víctima argumentan que el acusado tiene problemas de conducta y por el temor a un escenario similar le habían advertido a la mujer que se alejara.

Miguel tiene cargos por asesinato en segundo grado, pero una de las hijas de la víctima asegura que él la mató intencionalmente, y por esto, debe recibir una pena más rigurosa por asesinato en primer grado.

La hija, visiblemente afectada por la tragedia y con voz llorosa, especificaba que «ella no se merecía eso», «era una persona amada por todos».