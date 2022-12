«Voluntariamente, con la promesa de una determinada inversión, la gente fue y entregó su dinero». Así explica el abogado constitucionalista las razones por las que se necesita un tipo penal diferente para tratar el caso de Wilkin García Peguero, Mantequilla, quien es señalado de supuestamente estafar a unas 600 personas.

«El panorama se complica más cuando la Superintendencia de Bancos hizo el anuncio: muchas personas que se pregunta pero bueno, ¿no fueron ellos que se colocaron en peligro con posterioridad a este anuncio de la Superintendencia de Bancos?», precisa el abogado.

En ese sentido, Núñez cree que sí, se necesita un tipo penal contra la estafa piramidal, ya que sólo las leyes dominicanas contemplan el engaño tradicional, que se basa en la maniobra fraudulenta, que no necesariamente responde a una estructura como la que se manejaba Mantequilla.

Le puede interesar: Presidente Abinader reúne fiscal y organismos seguridad

«¿Por qué? Porque los fonos, en lugar de invertirlos, se le pasan a otros inversores y éstos son los beneficiarios de los que supuestamente tendría que haber sido una inversión. En cambio, en la estafa piramidal hay implicaciones masiva, en la que se involucra a muchas personas dentro de una estructura», detalló el experto al ser abordado en el programa El Despertador, que transmite el Grupo SIN por Color Visión, canal 9.

Mantequilla.

Y es esa tipificación que no está en el Código Penal Dominicano. En ese sentido, la estafa actual contempla una pena máxima de dos años de cárcel para pocas víctimas.

Alejandro Fernández, superintendente de Bancos, alertó a la población por la supuesta estafa piramidal.

Pero si se trata del tipo piramidal, los afectados podrían sobrepasar la decena, acota el experto constitucionalista.

Sobre el daño a las supuestas víctimas, «la regulación que aplica a ese tipo de negocios sería más próxima a negocios de carácter privado que a la propia intermediación financiera que regula el Estado. Porque el señor Mantequilla no se encuentra formalizado como un banco o una asociación de crédito. Eso no implica que no le apliquen leyes. En cuanto a la estafa, el Estado hizo lo que tenía que hacer: denunciar», explicó Núñez.

Aplazan conocimiento de medidas de coerción

Fue aplazado para el próximo miércoles 7 a las 9:00 de la mañana el conocimiento de medida contra Mantequilla, quien está haciendo acusado de estafa y amenaza de muerte.

La audiencia que estaba conociendo en Palacio de Justicia de Monte Plata fue aplazada porque el abogado de Mantequilla no pudo llegar.

Las querellas contra Mantequilla

Luego que a Mantequilla lo apresaran por 35 querellas en su contra, que incluye, además de estafa, amenaza de muerte, los abogados de los querellantes revelaron que Wilkin García Peguero, el nombre de pila del imputado, habría estafado a unas 600 personas con montos que sumarían unos 100 millones de pesos.

«Nosotros ascendemos a alrededor de 70 y pico de millones de pesos. Pero ese no es el caso. Están personas que están llamando que tienen nueve millones, otros tienen 15 millones. Estamos diciendo que aquí podría ser (el monto total de la supuesta estafa) en las próximas horas más de 90 o 100 millones de pesos», aseguró José Cristofer, uno de los abogados de más de 50 personas que alegan haber sido estafadas por el presidente de 3.14 Inversiones.

El equipo de defensores indicó que harán todos los esfuerzos posibles para marcar un precedente a favor del pueblo, ya que esperan que el resultado de todo el proceso sea «paga o cárcel».

Indicaron además que el caso será conocido en la jurisdicción de la provincia Monte Plata, lugar donde Mantequilla tiene su empresa.

Aunque la intermediación financiera en la República Dominicana no está tipificada en el Código Penal, el sistema financiero sí tiene regulaciones, y es precisamente ese «tranque legal» el que ha provocado que desde hace varios años en el país se hayan registrado casos de negocios piramidal que al final terminan en estafa; aunque expertos apuntan a que dicha actividad económica siempre debe ser investigada.