Martínez Pozo compara medida de “Chu” Vásquez con las Devastaciones de Osorio

La medida por parte del ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez, que limita la venta de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo solo podría ser comparada con las Devastaciones de Osorio entre los años 1605 y 1606.

Así lo describió en su análisis de hoy en el “Sol de la Mañana” el veterano periodista Julio Martínez Pozo, quien señaló que la comparación con este evento surge porque no encontró otro ejemplo que se acerque a la “estupidez”.

“(…) Cuando yo le busco equiparación a esta medida, les juro que lo cito porque no he encontrado un ejemplo más cercano de estupidez y de ridiculez, y de demostración de que no se sabe qué hacer, de que estamos totalmente desamparados en materia de seguridad, pero totalmente desamparados”, dijo Martínez Pozo.

Agregó además que aunque no es una medida del presidente este debe reaccionar por el hartazgo que esto provoca en la ciudadanía.

“Yo espero una reacción del propio presidente frente a estas cosas porque usted puede tener la popularidad encaramada donde la tenga pero la gente se harta de payasadas. La gente se va hartando de payasadas porque se da cuenta que la capacidad de gobernar está sumamente limitada”, expresó Julio Martínez Pozo.

Defiende la medida

El ministro de interior y policía, Jesús «Chu» Vásquez, reveló que la prohibición de la venta de alcohol en la provincia Santo Domingo a partir de la medianoche y hasta las ocho de la mañana de lunes a domingo se debe a que las estadísticas que maneja la entidad indican que el índice más alto de delitos se registra entre la una y las tres de la mañana.

«Chu» Vásquez insistió que la medida transitoria busca salvaguardar la vida de los ciudadanos de la provincia Santo Domingo, por lo que, con la acción, buscan reducir las oportunidades de desaprensivos que aprovechan este tiempo para cometer sus crímenes.

Renuncia de «Chu» Vásquez

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Henríquez, pidió al ministro de Interior y Policía, Jesús «Chu» Vásquez, que renuncien tras la disposición de prohibir el dispendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo.

«Si el problema es la bebidas alcohólicas, entonces cerremos las fábricas», dijo el diputado.

Dueños de bares y restaurantes

«Si él se dejó doblar el pulso de la delincuencia, que lo paga con otro la cuaba o que renuncie». Dueños de bares y restaurantes se quejaron de la disposición del Ministerio de Interior y Policía, que establece la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche en Santo Domingo.

Frente al edificio El Huacal, lugar donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Interior y Policía, varios propietarios de comercios que venden licor se dieron cita para presentar sus quejas contra esta medida, específicamente contra el ministro Jesús «Chu» Vásquez.