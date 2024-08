Un joven de 25 años, quien fue condenado a 20 años de prisión el dos de abril del año 2019, por violación a una menor de edad, asegura que es inocente y pide al órgano de la justicia acoger recurso de casación para que ordenen su libertad.

El recluso afirma que su nombre es Carlos Antonio Martínez y que su cédula lo certifica, y no, Alejandro Martínez, como sostienen las autoridades, «ellos me tienen a mí condenado como Alejandro Martínez, yo no soy Alejandro Martínez», apuntó, visiblemente indignado.

El interno hizo un llamado a la Procuraduría General de la República Dominicana y a Miriam Germán, agitando sus manos esposadas dijo: «me tiene secuestrado la justicia dominicana».

El director de Derechos Humanos, Eugenio Torres, reforzó los argumentos de quien dice ser Carlos Martínez, y relató a los medios de comunicación que los familiares del joven tenían más de 20 días sin saber de él, debido a que estaba confinado «en una plancha, dónde le llaman supuestamente, celda de reflexión» confesó Torres.

Director de Derechos Humanos, Eugenio Torres

Agregó que el joven no podía ver a ningún pariente o amigo mientras aguardaba en ese lugar.

Luego de ser sometido este recurso de casación, la Suprema Corte de Justicia ha reservado el fallo.