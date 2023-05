La MET Gala es, sin dudas, la alfombra más emblemática de la moda internacional. En esta edición 2023, se vistió de blanco para rendir homenaje a Karl Lagerfeld, quien fuera una el director creativo de Chanel y falleció en 2019.

En esta noche repleta de celebridades, la temática y el dress code buscaron recordar a uno de los más reconocidos diseñadores del mundo fashionista.

El objetivo de la gala es convertirse en el puntapié inicial de la gran exposición en el Instituto de Moda del museo, que será llamada “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: Una línea de belleza).

Los diseñadores Benito Fernández, Maureene Dinar, Gabriel Lage y Patricia Profumo analizaron cada uno de los estilos que se desplegaron durante la noche y le confiaron a Infobae sus visiones sobre esta celebración anual, que se realiza cada primer lunes de mayo y lidera la también icónica directora de Vogue, Anna Wintour.

Los mejor y los peor vestidos de la MET Gala 2023

Nicole Kidman

La primera en la lista de los mejor vestidos no fue otra que Nicole Kidman, ya que los cuatro diseñadores elogiaron su elección. “Me gusta el vestido. En la parte de arriba hubiese exagerado más, ella tiene una altura y una elegancia a las que le hubiese puesto más, me gusta el make up”, evaluó Fernández.

Al tiempo que Dinar agregó: “Es un vestido color rosa Nude totalmente bordado con pluma y al tono en toda la falda con cola. Tiene un bordado en perlas y piedras en el cuerpo al tono la verdad está hermosa, además está súper joven”

En ese mismo sentido se expresó Lage, quien describió que el vestido se conformó con “perlas incrustadas, plumas pegadas a mano y un encintado de tulcillos a través de todo el vestido. Es maravilloso, realmente impresionante”. Por su parte, Profumo aseguró: “Una de las mejores vestidas hasta ahora. Increíble traje de alta costura en rosa nude, con gasas, excelente volumen, delicadas plumas y bordado para una silueta ejemplar. Un 10 para esta diosa que nos tiene acostumbrados al glamour siempre. Con este traje me hubiera gustado un recogido para el cabello, pero verdaderamente está espléndida tal como está”.

Jared Leto

Por otro lado, el actor Jared Leto quedó entre los peor vestidos de la noche. “Sin palabras”, aseguró Dinar. Mientras que Lage evitó analizar el look. Por su parte, Fernández resaltó: “No me gusta la morfología sobre todo del cuerpo. Hubiese hecho lo mismo pero más incorporado con algo de moda”. Y Profumo destacó: “Honestamente no me gusta para nada el outfit, lejos de estar vestido para una gala, ¡está vestido para el carnaval de Venecia! Literalmente con un traje de disfraz de gato no pareciera cumplir con la temática o el dress code, habría que preguntarle que quiso interpretar con este significativo outfit”.

Dua Lipa

En palabras de Fernández, “Dua Lipa está divina, me encanta la textura. El corsét es una tendencia que está pegando de nuevo sobre todo en la música. Se había dejado de usar y las cantantes jóvenes lo están poniendo de moda y ponerlo en la alta costura está buenísima. Está divina de make up y del pelo. Perfecta”.

Gisele Bündchen

En palabras de Lage, el vestido que eligió Gisele Bündchen “tiene un trabajo maravilloso sobre una base de transparencia nude, acompaña una capa de plumas espectacular trabajada íntegramente a mano. Esto es absolutamente actual, tiene una mezcla de lo clásico de Lagerfeld, este vestido tiene estas bajadas trabajadas con centros transparentes y luego que las plumas que hoy y que dentro de los 4 o 5 años van a ser un accesorio perfecto para un vestido de moda.

Lil Nas X

Sobre este look de Lil Nas X, Profumo sentenció: “No me parece representativo para una MET Gala. Me parece más bien ideal y espectacular para una comparsa de Gualeguaychú en Carnaval, es un total paintskin que no amerita para este evento en vestimenta. Ahora, artísticamente para un show es espectacular el trabajo en su piel. Magníficamente logrado”.

Pedro Pascal

El estilo del actor Pedro Pascal quedó bajo la lupa de Profumo, quien sentenció: “No pareciera haberse enterado de la temática, ni de que estaba invitado a una red carpet internacional. No me gustó para nada su outfit que, lejos de resaltarlo, hace todo lo contrario: completamente ridiculizado”.

Kristen Stewart

Sobre este estilo de Kristen Stewart, Fernández opinó: “Me parece genial todo el pantalón over size, el moño, el lazo, el palo y los zapatos, que son increíbles. Un super look. Muy acertado. Me encanta y me parece canchero y moderno para acercar a la gente joven”.

Anne Hathaway

Sobre Anne Hathaway, Profumo resaltó: “¡Increíble traje Chanel! ¡Maravilloso arte de la Alta costura! Magnifico diseño logrado, vanguardista y de excelencia, un excéntrico traje sensual, elegante y escénico. Un 10″.

Doja Cat“

Es una representación muy buena de lo que es un gato vestido. Tiene un escote Holter con capucha completamente enfundada en el vestido al cuerpo completamente bordado y de la rodilla para abajo con un una buena cola bien sirena, tenemos todo de plumas bordadas. Otra vez vemos que las plumas son tendencia, y la espalda es completamente abierta hasta la cintura”, destacó Dinar sobre el look de Doja Cat.

Lage analizó el estilo que eligió Kendal Jenner y afirmó: “Es como una fusión perfecta de Chanel con Zuhair Murad. Me llama mucho la atención la línea, me parece espectacular la mezcla que han hecho del clasismo de Chanel, ese clásico absoluto con un maillot increíble que se está viendo en algunas pasarelas de los diseñadores árabes, que están siendo bastante famosos”.

Rihanna

Para Profumo, el look de Rihanna fue “impactante”. “Vestido solera con volumen completando con una mega capa con cuello en gigantescas rosas. Así culmina esta Ret Carpet, ¡engalanando este evento con esta maravillosa artista! Con un embarazo avanzado supo llevar este importante outfit. Muy bien logrado”.