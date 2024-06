Miami deja libre a Avisail García

MLB trade and rumors. Los Marlins liberaron oficialmente a García después de que aprobó los waivers, según Isaac Azout de FishOnFirst y el Miami Herald (enlace X).



Ken Rosenthal de The Athletic informa. García, de 32 años (33 la próxima semana), se encuentra en la tercera temporada de un contrato de cuatro años y 53 millones de dólares que ha demostrado ser un paso en falso sustancial para la organización. Craig Mish del Miami Herald escribe que el ex director ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, “tenía control exclusivo” sobre las negociaciones con García y su representación.



Ese contrato de cuatro años con los Fish llegó inmediatamente después de una productiva actuación de 29 jonrones en Milwaukee. García había bateado .262/.330/.490 en su última temporada con los Cerveceros, y aunque había sido inconsistente año tras año en las temporadas previas a su gran día de pago en Miami, logró un promedio general de . 278/.335/.464 en media década de turnos al bate antes de poner la pluma sobre el papel como agente libre en el sur de Florida.

También había demostrado una habilidad repetida para el contacto duro, registrando una velocidad de salida promedio de 89,9 mph, una tasa de barril del 10% y una tasa de golpes fuertes del 42% en ese lapso de cinco años (todo a través de Statcast).



Una espiral descendente para García comenzó casi de inmediato con los Marlins. Tuvo problemas desde el principio en 2022, y aunque se encendió un poco en junio, su línea de bateo general en el primer año de ese contrato de cuatro años registró un tibio .224/.266/.317. Según wRC+, estuvo un 37% peor que el promedio de la liga en el plato.

Incluso parecía probable un modesto repunte en 2023, pero las cifras de García iban más allá en la dirección equivocada. Las lesiones lo limitaron a sólo 118 apariciones en el plato, durante las cuales bateó sólo .185/.241/.315 mientras abanicaba en un inusual 33% de sus apariciones en el plato.

Esta temporada, ha estado en la lista de lesionados desde finales de abril debido a una distensión en el tendón de la corva.