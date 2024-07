Miguel Valerio advierte si no se vota ahora Código Penal durará otros 20 años para su aprobación

Llama a dejar la irresponsabilidad y aprobar el Código Penal

SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio defendió el proyecto de ley para un nuevo Código Penal y advirtió que si no se aprueba en la coyuntura actual, la República Dominicana tardará otros 20 años discutiendo su aprobación en el Congreso.

Al hablar durante una entrevista en el espacio “Cátedra Jurídica”, que conduce el doctor Manuel Conde, el jurisconsulto afirmó que la nueva normativa penal es la posible que se le puede dotar al país, y de no refrendarse volvería a protagonizar discusiones por décadas.

“Lo he dicho y lo repito, este es el Código Penal Posible. Si no se vota ahora, no vamos a tener Código Penal por 20 años otra vez”, alertó Valerio, refiriéndose a la legislación que se encuentra siendo objeto de estudios por una comisión especial en la Cámara de Diputados.

El togado continuó su defensa a la nueva legislación, asegurando que traerá seguridad jurídica al país, así como mayores tipificaciones penales para castigar las nuevas modalidades delictivas. “El proyecto de Código Penal va a traer seguridad jurídica a la nación dominicana”.

Otra de las razones por las que el abogado Miguel Valerio considera que no debe esperar más la aprobación del Código Penal es porque el mismo posee tipificaciones penales que tienen 70 u 80 años que no se aplican, así como otras que ya ni existen.

No es de técnica legal

El profesional del derecho abordó sobre el envío del proyecto de Código Penal a vistas públicas que hizo la Cámara de Diputados, agregando que a la pieza no le ha faltado técnica legal o discusión, sino la responsabilidad de votarlo en el hemiciclo.

Sostuvo que se debió acudir a votación para aprobar la legislación, y quien tenga mayoría, en “el tema de debate real” que gane, pero que se acuda a la votación, dejando a un lado la irresponsabilidad.

“El problema que hay no es de votación, el problema que hay ahí es de votación. Entonces, quien tenga mayoría, en el tema de debate real … que según pude ver es el aborto, tiene que ganar. Hay que votar. Llegó la hora de votar, no podemos estar siendo irresponsables”, sentenció.

Recordó que el país es signatario de importantes acuerdos internacionales que tipifican miles de conductas, y las mismas no se pueden aplicar si no se aprueba el nuevo Código Penal.

Miguel Valerio se expresó en esos términos al referirse a la discusión para la aprobación del Código Penal en la República Dominicana, normativa que tiene más de 20 años esperando ser refrendada en el Congreso Nacional.

El Código Penal fue aprobado en dos lecturas en el Senado de la República y enviado a la Cámara de Diputados, donde se encuentra siendo estudiado por una comisión especial que también realizó vistas públicas para escuchar el clamor del pueblo.