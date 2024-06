El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, afirmó que sobre la reforma fiscal se han realizado diferentes ejercicios con distintos escenarios impositivos, en los cuales todavía no hay decisión y en ninguno de estos “nos da una afectación severa sobre los sectores más pobres que no sea manejable y que no se logre compensaciones a través de otros instrumentos”.

Sobre la fecha para abordar los temas de las reformas, Isa Contreras, precisó que “hay un calendario tentativo que se está trabajando, pero no me corresponde a mí plantearlo, le corresponde al presidente Luis Abinader”, al ser entrevistado por el periodista Adalberto Grullón, y la periodista Millizen Uribe, en el programa Uno+ Uno, que se transmite por Teleantillas.

En días pasados, en el encuentro LA Semanal, el presidente Luis Abinader expresó que una reforma fiscal beneficiaría a los más pobres. “Yo quiero en estos cuatro años luchar para eliminar la pobreza absoluta en República Dominicana, ponernos esas metas de nación. Obviamente necesitamos más recursos para eso, pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un Pacto Nacional por el Desarrollo”, precisó el mandatario.

En la entrevista, el ministro Isa Contreras abundó que, si se combina una reforma con aumentos salariales, de las transferencias y de las contribuciones a la seguridad social, se tendrá una reforma mucho más integral.

Asimismo, abordó el tema de una reforma fiscal que atienda el lado del gasto y de la efectividad en la administración tributaria.

En ese aspecto, el ministro planteó la focalización de las exenciones dentro de las medidas para mejorar la calidad del gasto público.

“Hay que mejorar la calidad del sistema tributario, reducir las troneras de que tenemos”, enfatizó el ministro sobre la necesidad de más recursos para mejorar la calidad de los servicios a la población.

Objetivos fundamentales

El ministro de Economía puntualizó que hay varios objetivos fundamentales para financiar con nuevos recursos, como el primer nivel de atención de salud, seguridad pública, agua potable y saneamiento e infraestructura hídrica en general, así como movilidad urbana y sistema masivo de transporte.

“Estas son las cinco grandes prioridades para gastos públicos de recursos que puedan obtenerse de la reforma”, puntualizó.

En cuanto a las aspiraciones de recaudaciones de una reforma fiscal, el ministro señaló que es un tema en discusión.

Isa Contreras señaló que existe claridad respecto a este tema, puesto que las reformas no son planteadas de espaldas a la gente. Manifestó que se ha explicado que no se trata de una reforma tributaria solamente, es una reforma del gasto, de la seguridad social y una reforma salarial que debe traer bienestar.

El economista e investigador ponderó la necesidad de un conjunto de reformas para la transformación del país, entre las que citó también el tema eléctrico.

En cuanto al sector eléctrico, sostuvo que “reducir las pérdidas sería una mini reforma fiscal, porque generaría ahorros importantes que reducirían los subsidios”.

“Tengo la confianza de que las inversiones que se están planeando en la distribución de energía y las mejoras administrativas en la gestión de las Edes van a producir cambios no muy lejanos”, afirmó Isa Contreras.

Indicó que el mensaje se trata de que “están viendo todo el panorama y no solo estamos viendo el tema de los impuestos y cómo cobrar más, sino como cobrarlo equilibrada y eficientemente, reducir el incumplimiento tributario, apuntar al gasto, a los salarios y a la cobertura de la seguridad social para que la gente, cuando vaya, encuentre los servicios que merece en términos de medicamentos, diagnósticos y tratamiento”.

