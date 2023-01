Ministro de Educación habla sobre investigación por amenaza

El ministro de Educación (Minerd), Ángel Hernández, manifestó hoy no estar preocupado por su seguridad, ni la supuesta amenaza de muerte que recibió el año pasado.

¨ Eso a mí no me preocupa para nada¨, manifestó.

Explicó además que la denuncia la recibió el Departamento Nacional de Investigaciones de la República Dominicana (DNI) y este no le ha dado un reporte final del caso.

¨La verdad yo no sé quién era, eso yo lo pasé al DNI, como el DNI no me ha vuelto hablar de eso, yo tampoco¨, precisó.

Entiende que ¨todo el que esté en una función pública tiene riesgos, y en el caso particular como no hemos investigado lo que ha pasado puedo tener más, pero de lo que yo más trato es de escapármele de ellos (refiriéndose a su equipo de seguridad) cotidianamente por todos los medios¨, argumentó.

Reiteró que ¨no me preocupa la amenaza porque de verdad son situaciones de la vida¨.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sobre la amenaza

Se recuerda que Hernández, reveló que a tres meses de ocupar su cargo este había recibido amenazas de muerte.

«Al chino hay que darle un tiro» fueron las palabras con las que intentaron intimidar al funcionario, quien agregó que puso en conocimiento de la situación al Departamento Nacional de Investigaciones de la República Dominicana (DNI).