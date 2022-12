En República Dominicana hay 1.5MM de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con un estudio del PNUD sobre la Situación Económica y de Mercado de las Mypimes.

De estas, más de un 85% tienen acceso limitado a herramientas que le permiten brindar una mejor experiencia de venta a sus clientes, optimizar su operación y crecer con su negocio.

MIO es una aplicación que permite a personas y empresas realizar cobros con tarjeta desde sus celulares o tabletas, permitiendo que cada vez más dominicanos pueden prosperar.

Al cierre de 2021, República Dominicana contaba con más de 9.4 millones de cuentas de internet y más de 9 millones de líneas de telefonía móvil, conforme a datos del INDOTEL. Esto demuestra que en la actualidad las personas están mucho más familiarizadas con la tecnología, se está democratizando cada vez más el acceso a infraestructura que permite a las personas educarse, aprender, obtener nuevas herramientas, información y contenido, para crecer. Ahora podemos aprovechar la tecnología y la innovación para ayudar a mejorar la calidad de vida de los dominicanos”, explica Maximiliano Barr, cofundador y director comercial de MIO.

Kelvyn Guzmán Berroa es un microempresario de 42 años. Su negocio opera de manera virtual, el cual inicialmente era una galería de arte, pero a raíz de la pandemia tuvo que agregar otro tipo de mercancía, como joyas de fantasía de buena calidad, artículos de belleza y productos eróticos, siendo estos últimos los de mayor flujo de ventas actualmente.

Con tan solo tres semanas utilizando MIO, Guzmán expresa que entre sus ventajas están que ya no tiene que escuchar las excusas de los clientes y demoras al efectuar las transferencias. “Vendo más al instante, a veces cuando voy a entregar la mercancía el cliente tiene el efectivo para la primera compra y cuando ve otro artículo no se limita a pagar con su tarjeta y compra un segundo artículo, ya que la nueva tendencia es no tener efectivo”.

Un 35% de sus ventas se cobran a través de MIO, por lo que tiene planes para el mes de diciembre de tener dos delivery y expandir su negocio.

La innovación en los medios de pagos digitales es el catalizador que trae MIO para promover la inclusión financiera y los lleva a presentar soluciones con una propuesta de alto impacto para el país.

Comerciantes crecen

“Cambiamos el paradigma, nos concentramos en el usuario, en cómo eliminar los “dolores o fricciones” que manifiesta frente en las soluciones tradicionales. Proponemos una aplicación de descarga gratuita, con registro 100% digital, sin papeles y sin filas. Una vez el usuario finaliza este proceso (en minutos), puede comenzar a cobrar con tarjetas de crédito y/o débito desde su dispositivo móvil. Esto se traduce en una herramienta concreta accesible para más de 1.5 millones de Mipymes que hay en RD”, añadió Barr.

En MIO utilizan la innovación para lograr la inclusión de cada vez más personas. Como muestra de ese impacto, más del 95% de los usuarios registrados son personas físicas o comercios, cuyo único método de cobro era el efectivo y comenzaron a aceptar pagos con tarjeta gracias a MIO.

Otra evidencia de impacto es que los comercios activos en MIO han logrado incrementar en promedio un 25% sus ventas, generando mayores ingresos, mejorando así directamente la vida de miles de familias dominicanas a lo largo del país.

La inclusión financiera, debe apoyar la equidad y el crecimiento de todos, en MIO el 36% de los emprendimientos registrados en la plataforma, es decir 2 de cada 5 son liderados por mujeres.

“En MIO somos el aliado ideal de todos aquellos que buscan crecer. Queremos acompañar a personas y comercios adaptándonos a su negocio y acompañándolos en las distintas etapas de su crecimiento, para ser parte de su progreso”, resaltó su cofundador.