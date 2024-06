Monegro agradece editorial

E l colega José Monegro reaccionó muy contento con la columna que le dediqué el pasado viernes.

Me dice que lo llamaron hasta unos primos que tiene en España.

Y lo que dije, lo retengo: José Monegro prestigia el Deporte.

Alguien decente, capaz, visionado, gerente y que le gusta el deporte.

Y algo relevante: Es mi amigo de 35 años, y me ha demostrado ser un amigo leal y sincero.

Mi apoyo a los Juegos Centroamericanos

En días pasados, frente a mi padre Leo Corporán, le dije a Monegro que cuente conmigo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y le dije en broma, y es en serio, que no tiene que nombrar como nada en esos juegos.

Me retiro del periodismo si alguien me prueba que me regalaron un refresco.

Yo voy apoyar ese evento porque es bueno, importante y porque el país debe quedar bien.

Y lo apoyaré, también, porque quiero que mi amigo Monegro salga bien.

Así que en prensa, radio, TV, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, apoyo a los juegos.

Torneo Latino de Pequeñas Ligas viene por lo alto

Le pido al país (Prensa, empresas, Gobierno, y dirigentes olímpicos), que apoyen ese evento.

No lo hagan por mí, que estoy colaborando, es por los niños de 8 países que competirán en la Academia La Javilla.

Soy muy feliz cuando puedo hacer algo en favor de los niños. Esos niños me saludarán cuando yo esté viejo, y quizás me dirán: “Gracias por apoyarme