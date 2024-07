Muere el rapero Omar Thug tras ataque armado en Apodaca, Nuevo León

Durante la noche del 30 de junio, la banda de rap Under Side 821 confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus integrantes de nombre Omar Quintero, mejor conocido en el ámbito artístico como Omar Thug, quien se encontraba hospitalizado en Nuevo León.

El rapero resultó herido durante un ataque armado en la colonia Praderas II del municipio de Apodaca que dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas.

“A Omar Thug le pegó una bala perdida, ya en el hospital. Pero todo bien. Gracias a los que se han preocupado. Nosotros nos dedicamos a hacer música”, compartió la agrupación durante la madrugada del 29 de junio, poco después de la agresión.

A falta de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, versiones preliminares difundidas por la prensa local señalan que los hechos ocurrieron mientras las víctimas estaban reunidas afuera de un domicilio en la calle Guernica.

Minutos después de la media noche y sin mediar palabra, al sitio llegó un comando de hombres armados a bordo de un vehículo, quienes detuvieron su marcha y dispararon en contra del grupo.

Omar Thug era padre de una bebé de seis meses y durante más de un día estuvo en estado crítico dentro de un hospital. Durante este periodo, sus familiares solicitaron el apoyo de donadores de sangre para que pudiera ser estabilizado, pero la herida provocada por la bala resultó letal.

Faty Delgado, identificada como pareja sentimental de Omar, compartió en redes sociales un mensaje de despedida para el rapero, cuyo deceso calificó como algo injusto.

“No sabes el dolor que me dejas, jamás me paso por la mente esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste. […] La vida es tan injusta mi amor”, escribió la joven.

Del mismo modo, algunos exponentes de la escena del rap en Nuevo León y amigos de Omar Thug externaron su pésame por el inesperado fallecimiento.

“Cuídenos por siempre homie, no vas a estar solo perro, allá arriba está toda la pandilla, descansa en paz planchadillo, tu rap y legado será eterno, te vamos a extrañar un ch*ngo”, fue el mensaje que compartió en redes sociales el rapero Pollo 821, también integrante de Under Side.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas a Omar y publicaciones previas del rapero, su hermana y su madre fallecieron en años anteriores en circunstancias no reveladas.