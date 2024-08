Una mujer de nacionalidad haitiana denunció este jueves que dos hombres se le acercaron y con la burundanga le robaron 1 millón 700,000 pesos.

Según narró ese dinero pertenecía a su pareja sentimental quien es dueño de varios negocios en Santiago.

Ella tiene videos de lo que pasó ella y su pareja sentimental son dueños de varios negocios en Santiago

«Fui a recoger un paquete en Extremepaq y se me acercó dos señores y me estaban hablando y yo quería seguir porque no me gusta hablar con extraño, luego me preguntaron si yo sabía dónde queda una joyería y yo le dije que no sabía», dijo.

«El hombre siguió insistiendo y me decia «por favor ayúdame, ayúdame, yo no soy de aquí, yo estoy aquí quedado, ayúdame y yo con mi buen corazón le hice caso luego yo no supe nada de mí», añadió.

La fémina cuenta que los llevó a su carro, luego a la casa y le entregó todo el dinero a ellos luego se montaron en mi carro. Volví a la plaza como a la 3 de nuevo con ellos y de ahí se fueron.

Manifestó que cuando reaccionó, volvió a mi casa y pensé » Ay Dios mío, ¿Qué fue lo que yo hice?.

La mujer llevó todos los videos y asistió a la fiscalía a poner la denuncia, ahora está a la espera de los resultados de la investigación.

⁣