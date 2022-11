Neymar trabaja «las 24 horas» para volver al Mundial

Neymar trabaja “24 horas al día” para tratar de recuperarse de su lesión de tobillo y volver a jugar con Brasil en el Mundial, dijo su compañero Marquinhos el domingo. El delantero del Paris Saint-Germain se lesionó los ligamentos de su tobillo derecho en la victoria por 2-0 ante Serbia en el primer partido de la fase de grupos y se perderá el duelo con Suiza el lunes.

Neymar se expresó optimista acerca de su recuperación en un mensaje en sus redes sociales, pero los médicos no han dado una fecha para su regreso ni han confirmado su vuelta. “Está durmiendo con fisioterapia, 24 horas por día”, indicó Marquinhos.

“Esto muestra cuánto quiere estar de vuelta con nosotros. No sabemos cuándo va a pasar, pero esperamos tenerlo con nosotros lo más rápido posible, en buen estado físico y mental“. El seleccionador brasileño Tite dijo que tuvo que “obligar” a Neymar y al lateral derecho Danilo, quien también está lesionado, a dejar su tratamiento el domingo para estar con sus compañeros en el último entrenamiento antes del partido contra Suiza.

Leer más: Qatar: Costa Rica vence a Japón y se mantiene con vida en el Mundial

Tras el choque con Serbia, Neymar estuvo tratándose hasta las cinco o las seis de la madrugada, agregó. En una publicación en Instagram el sábado, Neymar dijo que estaba “seguro” de que “tendré una oportunidad de volver”.

En las imágenes que colgó, su tobillo parecía todavía muy hinchado. Marquinhos dijo que el delantero estaba triste tras la lesión, pero que su ánimo estaba mejorando. “Lo veo bien y confiado sobre su regreso“, señaló el defensor antes del choque contra Suiza.

“Está muy centrado en volver“. Tite seguía siendo optimista sobre la posibilidad de recuperar a sus dos lesionados. Danilo también sufrió un esguince de tobillo contra Serbia.

“No soy médico, no soy experto“, dijo Tite. “Pero sigo creyendo que Neymar y Danilo jugarán en el Mundial. Creo que todavía podremos utilizarlos“. Tite tiene muchas opciones para sustituir a Neymar pero admitió que es difícil reemplazar un talento como el suyo.

“Estos grandes talentos pueden aparecer dos o tres veces y marcar la diferencia“, indicó el estratega. “Y eso es lo que Neymar puede hacer para nosotros“.

Tita no dijo quien ocupará los puestos de Neymar y Danilo en el once inicial el lunes. Para cubrir al defensor, las opciones incluyen al veterano Dani Alves o a Eder Militao. Neymar, de 30 años, es el segundo máximo goleador histórico de Brasil con 75 tantos, a dos del récord de Pelé, pero todavía no ha ganado ningún título importante con su país.

En la Copa del Mundo de 2014 tuvo que abandonar la concentración por una lesión de espalda en los cuartos de final contra Colombia. Una lesión en el tobillo derecho le impidió participar en la Copa América que ganó la Verdeamarela en 2019.

Brasil, que busca su primer título mundialista en dos décadas, se enfrentará a Camerún en la última fecha del Grupo G. Podría avanzar a octavos el lunes si gana y Camerún no supera a Serbia en el otro grupo.