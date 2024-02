Nicki Nicole termina con Peso Pluma tras engañó al salir del Super Bowl

Este martes, luego de varios rumores, la cantante Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma y publicó un firme comunicado en sus historias de Instagram para sus fanáticos.

La cantante, por primera vez, reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por su infidelidad: «El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy».

Por último, Nicki reveló que se enteró del engaño de su ahora exnovio a través del video que recorrió las redes sociales: «Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar».

Peso Pluma quedó envuelto en un escándalo luego de ser visto con una mujer tras haber asistido al Super Bowl. Lo cierto es que el video no tardó en volverse viral y su pareja, la rosarina Nicki Nicole, reaccionó enseguida: eliminó todas las fotos con él de sus redes sociales.

El cantante fue capturado por un joven que lo filmó en un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, caminando de la mano junto a una mujer que no era su novia. Si bien el equipo de seguridad del artista intentó evitar que lo filmen, no fue suficiente

La reacción de Nicki fue casi inmediata tras la difusión del material. Desde Bolivia, donde se presentó en las últimas horas con su show, borró todas las fotos que tenía junto a Peso Pluma en Instagram, con quien estuvo días atrás en la entrega de los Premios Grammy.