Nicky Jam se entera que ex le hizo brujería y así reaccionó

El cantante Nicky Jam reaccionó a los videos difundidos en las redes sociales donde se ve a su expareja Aleska Génesis consultar a una santera para hacerle un amarre.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño escribió lo siguiente:

«Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo», posteó.

Además, compartió un video de unas personas riendo mientras miran un teléfono celular.

Al parecer, al artista no le preocupó las acciones que cometió su ex para que este vuelva a ella.

Se recuerda que este lunes Miguel Mawad filtró unos videos donde se ve a la modelo pedirle a una bruja que el cantante «no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie».

Génesis reveló que el artista no era muy bueno en la cama y que él no sabía «hacer el sexo oral».

«Fatal. Yo tuve que enseñarlo a hacer buen sexo oral, a hacer lo que a mí me gusta», dijo.

Mientras que la especialista en hechicería le pidió «vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza guapo».

Lo que dice Aleska tras hacerse viral

Tras darse cuenta de la magnitud de la difusión de los videos, la modelo dejó un mensaje contundente en sus redes sociales.

«Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas», manifestó.