La comunicadora Nieve Martes denunció un robo ocurrido la noche de este sábado en San Francisco de Macorís, cuando un desaprensivo que conducía un vehículo Sonata blanco rompió el cristal del automóvil donde se encontraba junto a su pareja y sustrajo su cartera.

Según Martes, en el bolso llevaba tarjetas de crédito, dinero en efectivo, cosméticos de alta gama y unos lentes de alto valor sentimental que le había regalado su novio. «Son cosas que a uno le cuesta mucho tener», lamentó.

“Estoy cansada de llamar a la Policía y no llega, no llega nadie”, expresó indignada la comunicadora al relatar el suceso. Explicó que, al momento del robo, se dirigía a visitar a su hermano y dejó la cartera en el vehículo porque pensaba regresar de inmediato. “Por aquí nunca me había pasado nada”, añadió.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Martes compartió imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se observa al vehículo sospechoso estacionarse detrás del automóvil de su pareja. Posteriormente, un hombre desciende del Sonata y, aparentemente, comete el robo.

“Es la primera vez que me pasa esto, y la verdad es que me siento muy mal. Imagínense ustedes, iniciando el año”, lamentó Martes. Con evidente frustración, mencionó que, además de los objetos robados, el dinero sustraído —unos 1,200 dólares— estaba destinado a un proyecto. «Ni siquiera era para yo tirármelo encima, era para un proyecto. Con eso iba a arrancar a pagar»

La comunicadora también hizo un llamado de atención, indicando que los atracos se han vuelto recurrentes en San Francisco de Macorís. “No es la primera vez que pasa algo así, esto parece una red de atracos que actúa simultáneamente en diferentes puntos”, concluyó.

