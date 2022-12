Los peluqueros tienen una formación concreta, una técnica basada en la experiencia y unos productos específicos.

Muchas veces se cree que solo los profesionales pueden teñir el pelo correctamente para conseguir el color deseado y que las canas queden cubiertas, pero no es así.

¿Qué errores se cometen al teñir el pelo en casa?

Según el portal Garnier, el primer error es no hacerse la prueba de la alergia. Aunque es poco probable, debes comprobar que ningún ingrediente te perjudica 48 horas antes de teñirte el pelo completamente.



¿Te lavas el cabello justo antes de teñirte? ¡Otro error! El color se agarra mejor al pelo cuando está seco y algo sucio, ya que los productos no resbalan por la fibra capilar. Además, al juntar el revelador con el color, las moléculas se activan y comienzan a trabajar. Si no usas el tinte inmediatamente, la fórmula se oxidará y no tendrá el efecto que deseas.



Si alguna vez te has teñido y no te ha quedado el color que esperabas, asegúrate de escoger el tono de la gama que más se adecua a tus gustos. Incluso, al contrario de lo que se suele creer, si dejas más tiempo el tinte en el pelo este no se aclara ni se oscurece más. ¡Solo conseguirás menos control sobre los resultados!



¿No consigues cubrir tus canas? Un truco muy útil para que no se vea ni una es aplicar primero el tinte en las raíces y masajear bien para que el producto penetre. Después solo tienes que extender el tinte por el resto del pelo de forma normal.



Por último, otro error frecuente suele darse al aplicar el acondicionador. Nunca se debe hacer nada más aclarar el pelo. Lo correcto es lavar el cabello con agua fría para conseguir un mayor brillo y secar un poco la cabeza con una toalla, así el producto no se diluirá. Después, solo hay que aplicar el acondicionador en medios y puntas para evitar engrasar la raíz, y ¡listo!

¿Cómo puedo tapar todas las canas correctamente con el tinte en casa?

Lo primero que debes hacer es escoger bien el producto y asegurarte de que la cantidad va a ser suficiente. Elige una coloración permanente para que el color no se vaya con los lavados y el tono quede intenso.



