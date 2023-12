No se vacunan por no dejar de ingerir alcohol en días de Navidad

Brigadas de promotores de Salud Pública y enfermeras vacunan casa por casa contra el Covid-19, la influenza, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y otros virus que aparecen normalmente en época como la actual.

Algunas de estas brigadas se enfrentan con la negativa de personas que se resisten a las vacunas tras alegar que “estamos en Navidad” lo que no les permitiría la ingesta de bebidas alcohólicas. La excusa llama poderosamente la atención del personal de salud, al observar como algunos prefieren no inmunizarse para no dejar de tomar alcohol.

El doctor Jesús Suardí, director del Area IV de Salud, explicó que cuenta con 20 brigadas que vacunan diariamente en los 15 sectores y 40 subsectores que abarca esa entidad, como se observó en las primeras horas de este jueves.

Señaló que cuentan con puestos fijos de vacunación como la sede de la propia área 4 que dirige, el hospital Francisco Moscoso Puello y otros lugares a donde acuden las personas que se van a practicar algún tipo de procedimiento médico pero que previamente tienen que estar vacunados contra el Covid.

Resaltó que al mismo tiempo cuenta con las brigadas de técnicos y enfermeras que vacunan casa por casa, donde se aplican los biológicos contra la influenza, VPH y otras como medidas de prevención.

El área IV de Salud tiene como límite los ríos Ozama e Isabela por un lado, al Oeste la avenida Máximo Gómez y al sur la John Kennedy y San Martín, con una población superior a los 500 mil habitantes, en una dimensión de 8.75 kilómetros cuadrados.

Katerine Díaz, encargada sustituta del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Area IV de Salud, citó los barrios de Simón Bolívar, Espaillat, La Zurza y Capotillo, a donde desplegaron su labor las brigadas este jueves.

Explicó que la VPH se aplica a niñas de entre 9 a 15 años, una solo dosis, por las que las brigadas iban casa por casa en busca de esta población vulnerable. Díaz mostró preocupación por la negativa de muchas personas a inmunizarse contra el Covid-19, alegando que no podrían ingerir bebidas alcohólicas para las fiestas de Navidad.

Otro alegato de algunas madres para no vacunar a sus niñas contra el Papiloma Humano, porque estas luego se enfermarían y tendrían que estar con ellas en los hospitales, lo que provoca una baja cobertura.