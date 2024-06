Familiares de la mujer encontrada muerta este miércoles en su residencia de la sección San José, en el cruce de Arroyo Hondo, municipio Baní, en la provincia Peravia dicen estar devastados por la perdida.

Se trata del señor José de los Santos González, de 63 años, quien le habría propinado heridas mortales con arma blanca a la señora Daisy Margarita Encarnación Brea, de 49 años, y luego se quitó la vida, según corresponsal de la zona.

«Esa mujer se dedicó en cuerpo y alma a dos hijas, no salía, no se metía con nadie, era un amor y cariño para todos… nosotros no tenemos a donde poner este dolor tan grande», dijo su hermana.

Mientras, que un vecino narró que la fémina un día antes de su partida terrena le había pedido que oraran por ella y su esposo.

«Me pidió orar por ellos, después de la oración, ahí dije bueno pues entonces quédense con Dios, yo me voy, nos vemos mañana, y yo los vi que estaban muy bien», explicó.

Allegados a la hoy occisa aseguraron que la pareja sólo tenían dos meses viviendo juntos.

Sin embargo, los parientes de la mujer indicaron que no saben la procedencia del hombre.

«Ese hombre uno no lo conocemos porque fue otro que comenzó a venir aquí, y ella se metió con él, después de ahí, lo que tenían eran como dos meses de relación», dijo.

Los restos de la mujer serán sepultados este jueves a las 9 de la mañana en el cementerio municipal de la demarcación.

Lo que dice la Policía Nacional

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, dijo que al momento de hacer el primer levantamiento, no se encontró que la residencia haya sido violentada.

“Hay que esperar los resultados de patología forense y que nuestros investigadores puedan determinar las circunstancias de este lamentable hecho”, expresó Pesqueira.

