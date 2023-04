Nuria Piera revela situación real de Yadira Morel

Desde tempranas horas de este miércoles, en las redes sociales se ventiló la información de un supuesto descuido en el que habían dejado a la abogada experta en migración, Yadira Morel, me medio de una situación de salud.

Dichas informaciones provocaron que la ciudadanía se manifestara apenada y consternadas. Sin embargo, la periodista Nuria Piera indicó que muchas de las cosas que se han dicho sobre Morel no corresponden a la verdad.

«Yadira se encuentra en un proceso de inicio de alzhéimer, pero está en su casa, no está deambulando. Yadira Morel no necesita dinero, tiene dinero. Come todos los días. ¿Que no es la mejor condición en la que uno quiere ver a su amiga? Ciertamente. ¿Que podría estar en un centro mejor atendida? No, todavía. No está en esas condiciones todavía», contó la veterana periodista.

Piera añadió en un video publicado en su cuenta de Instagram que Morel mantiene «esa chispa, esa gracia, ese humor e inteligencia», pese a que olvida algunas cosas.

Yadira Morel es una respetada abogada experta en temas migratorios.

En ese sentido, la periodista de investigación consideró que, pese a todo lo publicado en las redes sociales la mañana de este miércoles, compete a la hija de la abogada aclarar todo lo que se ha dicho sobre su madre, y que ciertamente publicará una nota de prensa para detallar todo lo que se ha publicado hasta el momento sobre el estado de Morel.

«Es una situación triste para todos sus amigos ver a una persona tan fuerte, tan decidida de esa forma», aseguró Piera, visiblemente afectada por la situación de la abogada. Y añadió: «Lo importante es que ustedes sepan es que no está abandonada. Ella tiene una familia que la quiere y tiene amigos que la quieren y eso es lo que estamos haciendo. Prontam

Otra amiga de la reconocida abogada, Alba Nely Familia, que también es periodista, contó cuál es la situación actual de Morel.

«La realidad es la siguiente: Yadira Morel vive en un apartamento de su propiedad, en (el ensanche) Naco, con servicio siete días a la semana 24 horas. Tiene sus ahorros y de eso vive; sus ahorros que son administrados por su hija Yadirita. Tiene un círculo de amigos que salimos con ella cada fin de semana, donde está Nuria, Mariasela, Leonel Lirio… gente que somos su familia. Y también tenemos contacto con su hija que vive en Nueva York. (Yadira) sí se mudó de una casa donde vivía por muchos años porque era una casa muy grande sólo para ella», contó Familia, quien se define como una persona que ha cosechado una estrecha amistad con la experta en temas migratorios.

Familia, que también es una reconocida periodista, afirmó que su amiga Morel sí tiene una condición de salud, pero está siendo atendida como corresponde por médicos y su hija, pese a que ésta está fuera del país.

La veterana periodista indicó además que «es una mentira» la «indigencia» que se publicó en las redes sociales la mañana de este miércoles. «No entiendo por qué hablar sobre eso (…). Siempre es bueno preguntar.