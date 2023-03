Operación Calamar: dejan detenido a Ángel Lockward; siguen allanamientos

Ya son 17 las personas arrestadas vinculadas a esta operación.

Las autoridades del Ministerio Público dejaron detenido este domingo al abogado Ángel Lockward, vinculado a la Operación Calamar que se puso en marcha desde la noche de ayer sábado. También detuvieron a Miguel David Hernández.

Las residencias de los dos detenidos fueron allanadas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy por su vinculación a al expediente de la Operación Calamar en la que también se vinculan a los exministros Gonzalo Castillo, quien también fue candidato presidencial del PLD, Donald Guerrero, quien es vinculado como uno de los principales miembros de una red que presuntamente estafó al Estado por RD$19 mil millones de pesos y también José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.

Previo a su entrada a la sede de la Procuraduría General de la República, Ángel Lockward dijo a los miembros de la prensa que no se encontraba en su casa al momento del allanamiento, en el cual se ocuparon varios vehículos, y que tenía entendido que el Ministerio Público tenía intención en conocer sobre algunos que «Se hicieron por concepto de expropiación», además de otros elementos que conocía en ese momento.

El abogado, Ángel Lockward, también dijo que no había dado dinero al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, quién también fue arrestado por su vinculación al expediente de la Operación Calamar. Se recuerda que entre los cargos preliminares por los que el Ministerio Público acusa al grupo es por financiamiento ilícito de campañas, entre otros.

Ángel Lockward previo a su entrada a la PGR

“Yo no he lavado activo y el dinero que a mí me pagaron lo tengo y no he cometido delito que tenga un requerimiento previo para lavado de activo. Yo no le di dinero al Penco (Gonzalo Castillo) para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que si a alguien le di de mi dinero limpio, fue al presidente Abinader”.