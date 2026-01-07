Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿será el 2026 el despegue definitivo del destino turístico Bahía de Las Águilas?

R. El destino turístico realmente es Pedernales, aunque Bahía de Las Águilas sea el activo mayor, pues son tantas las riquezas naturales, los tesoros escondidos y sobre todo, la potencialidad arropada de una parábola de elementos y atractivos únicos que posee bajo resguardo o en una caja fuerte, como el SINAP, que hacen de este rincón de geografía, la esperanza o la puerta más grande y más fiel que tiene la República Dominicana, frente a su porvenir.

Ya Pedernales prendió, porque Bahía de Las Águilas es el combustible y solo faltaba la chispita que representa el turismo y aún sin contar con el primer hotel, ya son cientos y miles los turistas que están llegando allí. Es decir, falta la infraestructura indispensable del alojamiento, pero el atractivo es tan extraordinariamente hermoso, que opera como un imán para la llegada de turistas, que no les satisfacen las apariencias, sino que exigen calidad. La nitidez del verdiazul que se cierne sobre las arenas blancas de esta playa, la hacen tan auténtica y tan original que en el mundo no existe punto de comparación o que pueda superarle.

Es por ello que los cruceros la han colocado en el punto de visitación obligado en la ruta turística más valiosa que existe actualmente en el Mar Caribe, cuyas aguas cubren a todas las Antillas Mayores, incluyendo a Cuba, Jamaica, Puerto Rico e incluso, los paraísos diminutos de las Antillas Menores, pero que República Dominicana goza del privilegio Mayor, porque aunque Bahía de las Aguilas no tiene punto de comparación, a nadie le cabe dudas que Cayo Levantado, Cosón y Bahía Rincón no atesoran paisajes que, igualmente los hace insuperables. Es brillante la estrella que ilumina a Pedernales.