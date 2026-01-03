El legado de la amistad

Creado: Actualizado:

El 2025 fue un año de un gran encuentro con mis fibras afectivas desde la pérdida, el duelo y los aprendizajes de vida.

Fallecieron dos grandes amigas, Lucila Ramon (7 de abril en la tragedia de Jet Set junto a su hija Isaura) y el pasado domingo 28 de diciembre, Josefina Barceló, afectada por la enfermedad de Parkinson.

Junto a la muerte de Lucila y Josefina estuvieron también las partidas de dos fieles amigos, mis gatos, Coco y Camren, quienes con su silenciosa presencia abrigaban de ternura mi cotidianidad.

Tanto Lucila como Josefina fueron almas maestras, su sabiduría ancestral y espiritual se convirtieron en herramientas de introspección y de relación con la naturaleza y la alegría.

Josefina Barceló era artista plástico. Sus cuadros reflejan una gran sensibilidad en la mirada a la dura vida de las mujeres campesinas y la niñez empobrecida con rostros que reflejan la carencia, abandono y falta de oportunidades de nuestra gente en la zona rural. Ella junto a su esposo Ramón Arbona dedicaron gran parte de su vida en comunidades rurales a procesos organizativos, cooperativos y empoderamiento de mujeres y hombres del campo.

Josefina como maestra de artes plásticas en escuelas y comunidades favoreció desde distintos centros educativos a que la población infantil y adolescente integrara expresiones creativas y artísticas desde su contexto social.

En la articulación de arte, educación y realidad social se le sumó la terapia y el reiki desde la autosanación y la sanación interactiva.

Ambas amigas, Lucila y Josefina, representan para mí la conjugación de la sabiduría y la humildad desde el compromiso con la vida y el bienestar integral de las personas favoreciendo su empoderamiento.

La experiencia vivida con ellas me hace reflexionar sobre el peso que tiene la amistad como relación revestida de amor incondicional que fluye sin apegos ni compromisos. La conexión que fluye desde lo vivido y compartido favorece a la construcción de un gran sostén afectivo en el que la sinceridad, la transparencia y la espontaneidad son sus pilares. Lo que coincide plenamente con lo que

plantea Cuco Giner (1995) sobre la amistad:

“La amistad se presenta como una constante universal que, como el amor, no tiene más razón ni más historia que el individuo. Esta relación singular se despliega en el terreno de la afectividad y pertenece al ámbito de la intimidad, del desarrollo personal y de la libertad voluntaria individual compromete a dos personas que se han elegido libremente sin más objetos que ellas mismas”. (Cuco Giner 1995:19).

Josefina y Lucila siguen presentes en mi vida. Su sabiduría, humildad y sinceridad son ejemplos de gran trascendencia.