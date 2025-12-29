El poder de los límites

Creado: Actualizado:

Vivimos y socializamos en sociedades que nos exponen al riesgo, con modelos de influencias que, nos impulsan y nos controlan a través de los algoritmos, el consumo, las nuevas tendencias y estilos de vida que muchas veces no encajan con nuestra personalidad.

La presión social por vivir y conquistar nuevos estatus social, ha conllevado a millones de jóvenes y adultos a delinquir, violentar las normas sociales, desconectarse de la crianza, los valores, ética y principios aprendidos por generación,

El cerebro está hiper-estimulado, gratificado y recompensado, hacia nuevos hábitos adictivos: compras compulsivas, adicción al dinero, digital, comidas, bebidas, drogas, sexo, pornografía, trabajos, cansancio y juegos. La gran trampa, es que no hay que salir a buscar fuera los nuevos hábitos, ya que lo tenemos en nuestras casas y en nuestras manos, con el celular, redes sociales, inteligencia artificial, la televisión, radio e internet.

Todo el descontrol y riesgo en la salud mental de las personas más vulnerables desde lo biológico, lo psicológico, lo emocional y lo social, lo ha representado el gran consumo masivo de ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y de alcohol. Es decir, el desconocimiento de las causas, motivos y circunstancias de las nuevas crisis existenciales, emocionales, espirituales y morales, han triplicado la demanda de los servicios en salud mental, ya sea por trastorno de ansiedad, depresión, angustia, ideas o intento de suicidio, soledad, estrés postraumático entre otros trastornos.

Debo de confesar que, las personas que representan riesgos y daños, son aquellas que no se ponen límites, que no hacen pausa, que no dejan ir cosas. En la vida hay que aprender a sortear los momentos de frustración, aprender a perder, ceder, retirarse y poner límites saludables para protegerse y cuidarse de personas tóxicas, de grupos de riesgos, de hábitos tóxicos o de corrupción, el robo, el daño social y grupal.

Pero, ¿Qué son los limites? Son aquellas decisiones, elección o proceso que se eligen de forma consciente para cuidarnos, protegernos o evitar el daño, en lo personal, en lo social, lo moral o lo existencial. Los límites nos ayudan a decir NO, a poner distancia, a retirarnos de las malas influencias, de grupos de alto riesgos, de personas depredadoras o de vida maledicente.

Esas barreras o muros emocionales, escudos psicológicos, y defensas morales y éticas bien utilizadas de forma preventiva ayudan de forma protectora ante toda conducta de alto riesgo.

Para cuidar la salud mental y ser más resiliente en la vida, utilice los límites, desde lo personal, a límites sociales, en lo laboral, en la gerencia, en las redes y en todo lo que le pueda influenciar y dañar.

Cuando la familia y la escuela enseñan y practican límites saludables, ayudan en el desarrollo emocional y psicológico, debido a que los niños y adolescentes aprenden a conocerse, auto cuidarse y protegerse. Los límites saludables en los adultos, les evitan las manipulaciones, extorciones y malas prácticas sociales.

Lo límites son poderosos, ejercen una fuerza interna y externa, donde las otras personas aprenden a conocerte, a respetarte, distanciarse o evitarte, debido a la capacidad emocional y psicológica de cuidar la personalidad en las diferentes circunstancias.

Es mejor que te excluyan, te eviten, te pongan distancia, a dejar que te manipulen o te influyan por no poner límites y termine siendo arrastrado, dañando tu historia y tu referencia familiar y social.