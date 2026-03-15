RD, potencia del béisbol, fracaso en el negocio

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La República Dominicana volvió a demostrar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 lo que el planeta ya sabe: es una potencia mundial del béisbol. Pero también volvió a evidenciar algo más incómodo: su incapacidad histórica para capitalizar económicamente esa potencia.

En Miami, la selección dominicana fue el equipo con mayor apoyo en la fase de grupos del torneo. Solo en sus cuatro partidos del Grupo D, el equipo dominicano atrajo más de 132,000 fanáticos en el estadio, incluyendo un duelo contra Venezuela que superó los 36,000 asistentes.

Y muchos de esos fanáticos llegaron desde la propia República Dominicana.

Según estimaciones basadas en el flujo del Aeropuerto Internacional de Las Américas, alrededor de 8,500 dominicanos viajaron a Miami para apoyar a su selección.

Hagamos números conservadores. Si el costo promedio del vuelo fue de 400 dólares, estamos hablando de:

8,500 × 400 = 3.4 millones de dólares

es decir, alrededor de 211 millones de pesos dominicanos solo en boletos de avión.

Pero el vuelo es apenas el comienzo.

Si cada visitante gastó, de manera moderada:

Hotel (3 noches): 600 dólares

Comidas y transporte: 300 dólares

Entradas a juegos: 150 dólares

Souvenirs y camisetas: 150 dólares

El gasto promedio por persona podría rondar 1,200 dólares adicionales.

Eso significa:

8,500 × 1,200 = 10.2 millones de dólares

Sumando vuelos y gastos:

3.4 millones + 10.2 millones = 13.6 millones de dólares

Más de 850 millones de pesos dominicanos generados por fanáticos dominicanos… pero en Miami.

Y eso sin contar el impacto de los dominicanos residentes en Estados Unidos ni el consumo dentro del estadio.

La pregunta entonces es inevitable.

¿Cómo es posible que un país que produce más talento de béisbol que casi cualquier otro del planeta no tenga un gran evento internacional de béisbol que atraiga ese mismo turismo?

Miami sí lo entendió.

La ciudad se vende como capital del béisbol caribeño. Tiene el LoanDepot Park, infraestructura turística, hoteles, marketing deportivo y capacidad organizativa para atraer a fanáticos de todo el continente.

República Dominicana, en cambio, sigue exportando peloteros… y también exportando el dinero que mueve su pasión.

Mientras tanto, miles de dominicanos tienen que volar a otro país para vivir la fiesta del deporte que forma parte de su identidad nacional.

El país que produce estrellas de Grandes Ligas, que llena estadios en cualquier parte del mundo y que contagia con su alegría a cada torneo internacional, todavía no ha sido capaz de convertir esa pasión en una verdadera industria turística y deportiva.

Y ahí está la paradoja.

RD es una superpotencia del béisbol en el terreno; pero fuera de él, sigue jugando en ligas menores.