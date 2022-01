Ortiz Bosch asegura busca fortalecer la democracia

La directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, afirmó ayer que a pesar de pertenecer a un partido político, deber ser coherente y que como funcionaria debe cumplir su función para fortalecer la democracia.



En una comunicación, Ortiz Bosch señaló que parte de su deber es advertir a la ciudadanía y a los poderes públicos sobre la importancia de reformar sectores que lesionen la honestidad o el manejo pulcro de los fondos públicos.

En ese sentido, señaló que ha solicitado a algunas instituciones acrecentar la vigilancia y la rigidez para darle seguimiento al uso de los fondos públicos.



Ortiz Bosch quien favorece eliminar el 50+1, necesario para ganar las elecciones presidenciales, reaccionó a lo publicado por la politóloga Rosario Espinal, quien en referencia al tema, publicó un artículo en este diario titulado: “Dejen tranquilo en 50+1”, por entender que no genera problemas al sistema político.



“La señora Rosario Espinal ha hecho su historia, pero yo no me refiero a eso. Creo en las alianzas, la alarma es innecesaria, ellos saben que eso está en la Constitución y que una advertencia nuestra no reforma la Carta Magna”, dijo.