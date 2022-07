Otra vez trasladan a Rochy RD a una clínica y esta es la razón

El cantante urbano Rochy RD fue trasladado nuevamente a un centro de salud para ser visto por su médico de cabecera, como habían solicitado los abogados del artista.

Este miércoles se autorizó que Rochy fuera llevado a la clínica Abreu de Santo Domingo. Así lo reveló uno de sus abogados, José Martínez Brito, quien a través de su cuenta de Instagram explicó las razones específicas por las que su defendido tuvo que ser sacado del penal para hombres de Najayo.

«Se ha autorizado su traslado para que éste pueda ser revisado y se le realicen unos estudios que no se pueden hacer en el penal, porque no están los equipos como rayos X y sonografía. Él no tiene ninguna situación de gravedad en este preciso momento», detalló el abogado.

Martínez Brito añadió que el cantante tiene un sangrado «típico de su situación médica y una posible amebiasis«.

Aclaró además que Rochy no corre peligro, sólo que fue llevado a dicho centro de salud para que su médico haga los procedimientos antes citados.

Se recuerda que en mayo de este año el intérprete de «El Coba» había sido trasladado por las autoridades penitenciarias desde el penal de La Victoria al Centro de Rehabilitación Najayo- Hombre, en San Cristóbal, donde cumple la medida de coerción por presunto abuso sexual contra una menor.

Hace varios días, el urbano estuvo en un centro de salud debido a una hemorragia interna.

El traslado administrativo se ampara en las facultades que otorga a las autoridades la Ley 113-21, del 20 de abril de 2021, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana.