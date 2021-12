Pacheco recula su posición sobre Código Penal y dice «No embromo más con eso». Tras afirmar en varias ocasiones durante los pasados meses de octubre y noviembre de este año que la modificación del Código Penal Dominicano sería aprobado en esta legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco se «Rindió» y aseguró que «No embroma más con eso» luego de que la aprobación de la pieza se cayera este jueves en la sesión de la Cámara Baja.

Pacheco recula su posición sobre Código Penal y dice «No embromo más con eso»

La aprobación de la modificación del Código Penal Dominicano lleva más de 20 años esperando en el Congreso Nacional pasando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. No obstante, los congresistas anunciaron que en esta ocasión se había logrado un consenso (al menos entre ambas cámaras del Poder Legislativo), y las expectativas de que se pudiera aprobar la pieza era alta. Además, el presidente, Luis Abinader, habría dejado al libre albedrío de los legisladores las decisiones polémicas como la despenalización de la interrupción del embarazo en sus tres causales.

Empero, al conocerse la propuesta en la Cámara Baja este jueves, la pieza no contó con los votos necesarios para ser aprobada por diferencias presentadas entre los legisladores presentes con respecto a varios puntos entre los que se encuentran los castigos físicos, la orientación sexual, y otros 18 puntos que enfrentaron las posiciones de los diputados de las distintas bancadas.

Leer más: Cámara de Diputados deja sin efecto aprobación del Código Penal

¿Qué dijo Pacheco hoy?

Al darse cuenta de que la aprobación del Código Penal Dominicano no sería aprobado este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados dijo «Yo no brego más con Código Penal, jamás, que nos quedemos con ese viejo», además, manifestó de manera irónica «Se juntó la ultra izquierda con la ultra derecha…ahí están juntitos, votaron juntos» para luego sentenciar «Yo me voy tranquilo a mi casa porque hice todo lo posible para que el país tuviera un nuevo Código Penal conjuntamente con un gran grupo de hombres y mujeres».

¿Qué había dicho Pacheco?

Pacheco dijo abiertamente hace dos meses atrás que el Código Penal conocido y aprobado en el Senado y que había sido ingresado nuevamente por la Cámara de Diputados era el mismo en un 98% por lo que, de hacérsele algunas correcciones estas serían mínimas lo que indicaría que cuando volviera en la Cámara Baja este sería aprobado sin mayor problema.

Leer también: «Pelas» a los hijos y orientación sexual, obstáculos que tumbaron aprobación CP

“Esa pieza legislativa es ampliamente conocida en la Cámara de Diputados porque lo que aprobó el Senado tiene de contenido mucho más del 98 por ciento de lo que aprobó esta Cámara, se le han hecho algunos arreglos, tal como nosotros pedimos, porque es normal que una cámara revise el trabajo que ha hecho la otra, para eso estamos en un sistema bicameral y nadie tiene que sentirse mal por eso”, aseguró.

“Yo no puedo adelantar cuánto tiempo tardaríamos, pero el ánimo que noto entre los legisladores que componen esta Cámara de Diputados es tratar de resolver lo que envió el Senado de la República, que como dije al principio, contiene mucho más del 98 por ciento de lo que aprobamos aquí”, recalcó.