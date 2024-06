«Mi hijo andaba indefenso, estaba desarmado, lo único que tal vez pudo hacer fue levantar las manos «

El padre de los dos hermanos vinculados en el asalto del Banco Popular, Alberto Estrella, salió hoy en defensa de su hijo Richard Estrella, quien fue ultimado por la Policía Nacional en un supuesto intercambio de disparos en la madrugada de este viernes.

«Es mucha mentira de la policía, lo que sucede es que ahora es más fácil matarme el hijo dos veces» aseguró el padre.

«Mi hijo andaba desarmado, mi hijo trabajaba en un sindicato de camioneros donde te realizan una depuración más fuerte que en la Policía» agregó Alberto Estrella.

Aseguró desconocer que su hijo estaba en esa cabaña, indicó que Richard Estrella todavía ayer (Jueves) estaba trabajando en su camión.

Indicó que es mentira de la Policía Nacional la versión que dice que el hoy occiso realizó 60 disparos con un arma de fuego.

El padre de Richard, dice nunca haber escuchado que su hijo estuviera involucrado en el asalto a la sucursal del Banco Popular.

Aseguró que sí estaba consciente de que el hermano de Richard estuvo involucrado en el asalto y se entregó, pero que este siempre ha dicho que Richard no era parte del grupo de asalto.

.“Le pido al jefe de la policía que hagan un mayor entrenamiento para que preparen mejor a sus miembros para evitar que otro padre tenga que sufrir este dolor que hoy sufro yo”, enfatizó.

Narró que el día anterior a su muerte, Richard Michel se había trasladado con unos furgones al sector Manoguayabo ubicado en Santo Domingo Oeste, carga que asegura no le fue posible descargar, por lo que tenía previsto volver al lugar.

“Mi hijo, todavía ayer estaba trabajando, fue a llevar unos furgones por Manoguayabo. Vino ayer en la tarde cansado de trabajar y me dice papi: los furgones hay que volver a llevarlos mañana porque no se pudieron descargar, mañana (viernes 7 de junio) es que se van a descargar. Le digo: báñate y acuéstate porque él se había ido mal en la mañana. Entonces, para mí que él (Richard Michel) estaba aquí en la casa cuando yo me levanto y que salgo me dice la mamá, mataron a Richard”, citó Alberto Estrella.

Hasta el momento, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira comunicó que los involucradas en el hecho sustrajeron la suma de un millón 600 mil pesos.

Richard Michel Estrella Arias, fue uno de los ultimados por la Policía Nacional la madrugada durante un supuesto enfrentamiento en una cabaña ubicada en la 30 de Mayo y Johan Eduardo Belliard Aybar de 24 años, en un hecho ocurrido en el sector El Hoyo, en Santo Domingo Oeste, en otro intercambio de disparos.