Para tener una Ciudad Colonial remozada faltan 10 años de trabajo

El 2021 fue el año en que las actuales autoridades inauguraron los trabajos de la segunda etapa del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCCSD), una iniciativa para la que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó al país 90 millones de dólares, el cual incluye la revitalización de sus edificios patrimoniales y espacios públicos, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1990.

Durante un encuentro con la prensa en octubre de 2023 el arquitecto Amín Abel Santos, coordinador del PFTCCSD en esta segunda fase, anunció que dicho programa de revitalización está pautado para finalizar en el 2025. “Se trata de dejar las bases para que, una vez terminada la financiación, todo continúe a partir de la sostenibilidad”, sostuvo en ese encuentro.

Para desarrollar esta serie de reportajes entorno a la Ciudad Primada de América conversamos con varios expertos en el tema y, por supuesto consultamos a uno de sus principales ejecutores, la arquitecta Maribel Villalona Núñez, quien durante el período de 2012-2018, fungió como coordinadora general del PFTCCSD, en lo que se conoce como la primera fase del proyecto.

Puede leer: En la Ciudad Colonial, se debe evitar la gentrificación

“Desde una óptica distante me parece que el ritmo y desarrollo del trabajo pudiera ser mejor. No sé cuál es su pronóstico de tiempo para la entrega del mismo; dejamos aprobado un proyecto para terminarlo en 8 años, pero ya van 4 y no creo que se halla gastado el 10 por ciento del presupuesto”, afirma.

A la pregunta de ¿Será posible que para el próximo año tendremos una Ciudad Colonial revitalizada?, responde con certeza “eso es imposible porque falta un volumen de trabajo demasiado extenso por concluir, tan solo por mencionar algunos casos, recuperar la muralla completa, el cual dejamos listo su diseño, pero no sé si se hará así al final; falta trabajar los 3 museos, todo El Conde, el remozamiento de las viviendas de toda la parte Norte y me imagino que el 10 por ciento de las calles es lo que está en proceso”.

Es enfática al declarar que, si en su gestión con 30 millones de dólares trabajaron 40 proyectos, ahora con un presupuesto triplicado debe ser mínimo 40 pero ampliados. “Yo no sé a qué se referían de terminar en el 2025, te puedo decir con total seguridad que a este proyecto le queda 10 años de trabajo para poder tener una Zona Colonial totalmente remozada”.

“Cirugía urbana”

Es importante resaltar que en el período 2019-2020 cuando esta ciudad centenaria esperaba por la ejecución de la segunda etapa del proyecto, lo rescatado durante su primera fase se deterioró.

“Este proceso de regeneración es lo que se le llama una cirugía urbana y como tal es dolorosa y profunda, no se puede dejar una cirugía para retomarla a los dos años porque el paciente cae en un deterioro, lo correcto es darle continuidad inmediatamente”, asegura el urbanista César Pérez

De igual manera la arquitecta Villalona explica que la primera fase de este mega proyecto se concluyó en 5 años y en ese tiempo se diseñaron los trabajos del primer y segundo ciclo. “No lo diseñamos nosotros te estoy hablando de diseños pagados a consultores internacionales. Para esta segunda fase se dejó la plataforma hecha con su edificio, un personal formado, algunos de ellos salieron, otros fueron sustituidos por nuevos técnicos, con un presupuesto llevado a 90 millones de dólares; es decir que en esta segunda entrega tuvieron mínimo un año ganado y muchos diseños hechos para arrancar en seguida

Un destino controlado por tecnología

Una de las cosas que la arquitecta Maribel Villalona hubiese incluido en esta segunda etapa del PFTCCSD sería una programación de destino con tecnología para controlar la capacidad de carga y de cuántas personas pueden estar en la zona. “Con una logística de orden en bares, restaurantes e iglesias” . Además de un sistema de movilidad que quedó muy bien estructurado y me imagino que en esta segunda parte se desarrollará. “Serían rutas internas que permita recoger a las personas en los parqueos y los lleve a su destino final”.