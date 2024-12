Pat Riley dice que el Miami Heat no cambiará a Jimmy Butler

El presidente del Heat, Pat Riley, en una acción poco habitual, habló el jueves para abordar los rumores y dijo que el equipo no tiene planes de canjear a la estrella Jimmy Butler. Es una clara señal de que, si es necesario, el equipo estará dispuesto a dejar que Butler se vaya como agente libre y no recibir nada a cambio.

«Normalmente no comentamos los rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justa para los jugadores y entrenadores», dijo Riley en un comunicado distribuido por el equipo. «Por lo tanto, lo dejaremos en claro: no vamos a canjear a Jimmy Butler».

Puede leer: ¡Scott Boras! La mente que llevó a Soto a la cima

El Heat jugará en Orlando el jueves. Butler no voló con el equipo a Orlando el miércoles por la noche, y sus intenciones para futuros juegos también parecen un poco confusas.

Butler no le ha pedido al Heat un canje, pero ESPN, citando fuentes que no mencionó, informó el miércoles que el seis veces All-Star quiere un canje antes de la fecha límite de la liga del 6 de febrero y está abierto a unirse a equipos como Phoenix, Golden State, Houston y Dallas.

“En este negocio hay que compartimentar”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, el jueves en la práctica matutina del equipo en Orlando. “Queremos a Jimmy aquí. No hay peros ni condiciones al respecto. Y es una lástima que tengas que controlar o lidiar con mucho ruido del exterior”.

Si Miami no canjea a Butler, correría el riesgo de perderlo como agente libre el próximo verano a cambio de nada. Butler está ganando 49 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador por 52 millones de dólares la próxima temporada.

La declaración de Riley es otro avance en una larga saga que involucra el futuro de Butler con el Heat, una que comenzó a tomar fuerza en mayo, cuando Riley no se comprometió a darle a Butler una extensión durante el verano.

Butler es elegible para una extensión que le garantizaría $113 millones para las temporadas 2025-26 y 2026-27. Pero tiene 35 años y se pierde, en promedio, aproximadamente uno de cada cuatro juegos en su mandato con el Heat.