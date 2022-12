Para nadie es un secreto que llegar a las Grandes Ligas es el sueño de decenas de niños en todo el mundo, debido a esto implica un pase directo para tener dinero, fama y la vida de lujo que por años han estado exhibiendo muchos jugadores.

Sin embargo, no es fácil llegar, pero tampoco lo es mantenerse o terminar bien parado luego de retirarse. Y es que no es uno, ni dos, ni tres los peloteros que lograron cumplir su sueño de ser grandes estrellas y amasar una buena fortuna, pero hoy no tienen nada debido a malas influencias, negocios equivocados o demasiado derroche.

Es precisamente sobre este tema que trata el programa Nuria Investigación Periodística con varios cronistas deportivos.

Miguel Batista, expelotero Grandes Ligas, que según las estadísticas, el 90% de los jugadores, antes de los diez años de retiro, está en bancarrota

Los casos de los peloteros

El caso más reciente es Miguel Tejada, quien ha visto esfumar 96 millones de dólares, ganados tras jugar para los equipos de Oakland, Baltimore, San Francisco y Los Astros de Houston.

Lea: Miguel Tejada no tiene impedimento de salida, según su abogado

Sobre este caso, el editor deportivo Bienvenido Rojas explicó que Tejada se ha visto envuelto en unas litis judiciales que “a nosotros particularmente nos dan pena, porque ha sido un jugador en el terreno de juego, lo rindió todo”.

Pedro Guerrero

Otro caso es el de Pedro Guerrero, el infielder/outfielder dominicano que durante su paso por las mayores militó en los equipos Dodgers de Los Ángeles y Cardenales de San Luis, hasta el momento de su retiro en 1992. En septiembre de 1999, fue arrestado por tratar de comprar 33 libras de cocaína a un expendedor encubierto y junio de 2002, fue absuelto.

A finales de los 80 e inicios de los 90, también se destacó el exastro de las Grandes Ligas, Pascual Pérez, apodado Cutá, quien fue pitcher con los Bravos, los Expos y los Yankees y tenía problemas de adicción.

«La gente quizás nunca le ha puesto la atención, pero es el primer dominicano que en verdad ganó dinero. En los años 90, firmó por 20 millones de dólares”, enfatizó el cronista.

En este grupo está el outfielder Henry Rodríguez, quien permaneció por 10 años jugando acumulando unos 15 millones de dólares. Los problemas económicos comenzaron a perseguirlo desde el 2012, cuando fue condenado al pago de un millón 700 mil pesos, por 39 meses de cuota de manutención atrasadas a un hijo.

También figura Julio César Franco, conocido como El Emperador, quien se estima que ganó 25 millones de dólares en su carrera jugando para unos 7 equipos de Grandes Ligas. Sin embargo, de acuerdo al portal Attorneys, estuvo en una expresiva situación de bancarrota económica que lo llevó a la depresión.

Además, Odalís Pérez enfrentó enormes retos económicos. El lanzador duró una década en Grandes Ligas amasando unos 31 millones de dólares, que ha visto desvanecer en malas inversiones en bienes raíces y en compañía de pirámides en Estados Unidos.

El exastro de las Grandes Ligas fue hallado muerto en su casa en Los Tres Brazos, tras haber sufrido una caída en marzo de este año.