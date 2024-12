Nueva York. Por el resurgimiento de hechos violentos durante un encuentro a mediado de noviembre pasado en el local principal del PRM-NY = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo, el vicepresidente nacional del partido, doctor Eddy Olivares, fue enviado por la alta dirección de la organización para dirimir las diferencias y prohibir múltiples acciones entre miembros que estaban socavando la unidad de la entidad en la Gran Manzana. Intervino la seccional.

A pesar de las advertencias del doctor Olivares de llamar a la unidad, de definir como una traición usar las redes sociales para denigrar, insultar y acosar compañeros, señalando el daño que hicieron al partido las imágenes públicas del recién gran problema desatado en la seccional.

Estableció medidas “hitlerianas” a los perremeístas en la Gran Manzana, entre ellas: Advirtió a los fanáticos de usar las redes que hacer (grabar) otra vez imágenes como las recientes, serán expulsados de la organización.

Prohibió promover aspiraciones presidenciales dentro de la seccional. El doctor Rafael Lantigua y Luis Ducasse (ambos ausentes) fueron integrados al staff de la dirección, el reputado y valorado médico como presidente Ad Hoc.

A la actual directiva: Yulín Mateo, presidente; Johanna Miranda, Altagracia Soldevila, Juanita Martínez, Marilú Fermín, como vicepresidentas; y John Sánchez, secretario general, entre otros; que cualquier decisión política que vayan a tomar de ahora en adelante debe ser debatida y aprobada por todos.

A pesar de estas advertencias del doctor Olivares a la dirigencia del PRM-NY, la lucha grupal sigue. Una fuente del partido, pidiendo no ser identificada, informó que el presidente de la seccional, vicecónsul Mateo, inauguró el arbolito de navidad a principio de este mes en la sede principal de la entidad, y no invitó a Neftalí Fuerte y sus seguidores.

Este sábado, Mateo y otros directivos celebraron en el mismo local la fiesta navideña de la organización, y entre sus discursos primo el llamado a la unidad.

Dirigentes que no quisieron identificarse sostienen que de boca todos llaman a la unidad, pero en la práctica es totalmente distinto, no se refleja en nada la llamada unidad y muestra de ello es que el grupo opuesto al presidente de la organización no asistió a ambos eventos, porque no fueron invitados, según la fuente.

En los últimos años, la dirigencia del partido en esta ciudad ha propiciado varios hechos violentos, inclusive físicamente. En el 2018: “Suspenden convención PRM-NY; hubo puños”. Ver = https://elnuevodiario.com.do/suspenden-convencion-prm-ny-punos-exclusion-del-patron/#google_vignette

En julio 2022, acusaron al entonces presidente de la seccional de no cumplir con sus funciones. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=QPVN77-Ix-E

A principio del 2023, Neftalí Fuerte, ex presidente del PRM-NY, designó personalmente a varios de sus seguidores en posiciones. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=upnJ75YX6bM

La fuente perremeísta en la Gran Manzana sostiene que en el PRM-NY hace falta un cambio profundo en su dirección para conectar con la unidad.