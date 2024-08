Pide tres años gracia pago impuestos a emprendedor

El dirigente comercial sugirió además una amnistía fiscal para que las mipymes, con 5 años de operación, se formalicen

El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz, sugirió otorgarles incentivos fiscales a los emprendedores, para que puedan mantener sus negocios y no desaparezcan al poco tiempo de iniciar.

De a acuerdo a Cruz, de cada cinco emprendedores, tres quiebran a los tres años de iniciar sus negocios por el poco apoyo recibido.

“Los emprendedores deben recibir una gracia de tres años sin cobrarles impuestos”, entiende.

El líder comercial también sugirió permitirles una amnistía fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tengan ya cinco años operando, para que se formalicen.

Dijo que estos incentivos deben ser tomado en cuenta, partiendo de los datos estadísticos suministrados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que dice que de las mipymes; el 85% no tienen seguros médicos, el 81 % no tiene viviendas propias y el 64 % ha cursado solo estudios primarios.

“Las micros y pequeñas empresas , son el sostén de la economía popular por sus niveles de automatización en las zonas de mayor consumo de alimentos en todo el territorio nacional, son además la tarjeta de créditos de los consumidores en todo el país; pues son líderes en facilitar créditos informales en las ocho regiones como esta segmentado el país”, señaló.

Recalcó que las mipymes, son motores económicos del mundo pues, generan todos los impuestos que necesitan los estados para cubrir las necesidades de la población, generan los empleos formales e informales en todo el mundo y son el sector central en las dinámicas económicas.

Dijo que este sector desempeña una papel sumamente importante.

