Policía mata a “Jabi”, presunto delincuente buscado por múltiples delitos

La Policía Nacional informó que un presunto delincuente, buscado activamente por múltiples delitos, incluyendo tráfico de drogas, robos y homicidios, cayó abatido el miércoles al enfrentarse a agentes adscritos al Departamento de Investigación Operativo II Homicidio y a la División de Investigación (DICRIM) de Bonao, quienes se disponían a arrestarlo.

Se trata de Jabes del Rosario Sánchez (Jabi), acusado de participar en el asesinato de Creylin Radhamés Ramírez Pujols, ocurrido el pasado 18 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió en el barrio La Torre del municipio de Villa Altagracia, cuando Sánchez, al percatarse de la presencia policial, abrió fuego contra la unidad operativa, obligando a los agentes a repeler el ataque.

Indica que durante el enfrentamiento, Sánchez resultó herido y fue trasladado al hospital municipal de Villa Altagracia, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía agregó que en el lugar, se le ocupó al occiso una pistola Glock modelo 43X calibre 9 milímetros, con su cargador y cuatro cápsulas, además de un iPhone 12 color negro. El arma de fuego no contaba con documentación alguna.

Prontuario

Sánchez (a) Javi, era buscado también por la denuncia No.247-2024926-233443-2, en la que se le acusaba de despojar a un ciudadano, a punta de pistola, de la suma de 320,000 pesos en efectivo.

El pasado 18 de noviembre, el occiso Ramírez Pujols fue despojado de sus pertenencias en el sector Los Peralejos, del kilómetro 13 de la autopista Duarte, Distrito Nacional, mientras se dirigía a su residencia junto a su esposa, momento en el que recibió múltiples disparos por parte de Sánchez y sus cómplices, quienes se desplazaban en motocicletas y también están siendo activamente buscados.

“Jabi”, al ser depurado en nuestros archivos policiales, figura con cuatro registros detallados a continuación: por drogas No. 16002668; por robo No. 24007939; por robo No. 13011678, y el último No. 0245-NOVIEMBRE-2024 por el citado homicidio.

