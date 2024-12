¡Por fin! MOPC agiliza trabajos calles y aceras de La Caleta y Valiente

Los habitantes del sector Valiente y de La Caleta d el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, serán impactados con el acondicionamiento de sus aceras y contenes y asfaltado en todas sus calles, tras el reclamo de largos años, dicen que ya podrán vivir dignamente, según el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención.

Durante un recorrido que encabezó ayer, dijo que los trabajos serán expandidos en otros sectores de ese municipio el cual corresponde al programa de asfaltado nacional.

Señaló que el mismo es catalogado como el más ambicioso desarrollado en el país el cual también incluye reconstrucción, asfaltado y bacheo de calles, así como construcción de aceras y contenes, con una inversión de decenas de miles millones de pesos, en beneficio de todas las provincias a nivel nacional.

A pesar de no especificar la terminación de los trabajos de acondicionamiento, dijo que no tienen tiempo definido ya que los trabajos toman tiempo, no obstante aseguró que, por primera vez después de tantos años en abandono, la comunidad tendrá calles donde se podrá caminar y transitar.

Explicó que las obras serán ejecutadas con fondos del acuerdo que hizo el Gobierno con la firma de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodom en beneficio de las comunidades del Gran Santo Domingo y otras regiones del país.

En la zona, las personas externaron su gratitud y esperanza hacia al funcionario clamando que no quede en promesa de Gobierno y los trabajos inconclusos.

En respuesta Asención externo que esa comunidad es de suma prioridad desde comienzos de su gestión y no serán abandonados.