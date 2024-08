“Por mi familia, no quería fallar”

Miguel Tejada es un grande del béisbol dominicano y lo demostró jugando con las Águilas, Series del Caribe, Clásico Mundial y en las Grandes Ligas.

Escalar a lo más alto le costó mucho.

Pero hay algo que recuerda con nostalgia.

“Mi primera meta era ayudar a mi familia, por eso jugaba duro para lograr mis sueños”, dijo.

“Cuando me iba mal en Ligas Menores, me ponía triste porque sabía que si fallaba, entonces no iba poder ayudar a mi familia”.

Así lo expresó el pasado sábado durante una charla magnífica con los niños de la Academia La Javilla.

Cuando llegó a Grandes Ligas, entonces dijo que tenía que sacrificarse, respetar el juego y tener mucha disciplina.

En broma dijo: “Yo trataba de jugar todos los días porque no quería que si alguien iba a verme, entonces dizque yo estaba en el banco”.

Tejada tiene como anécdota que con su primer bono salió a comprar un camión de comida para su familia.

“Ese primer bono me dio tranquilidad. Es como irse a jugar sabiendo que dejaste algo en tu casa”, expresó Tejada.

Le dijo a los niños de La Javilla que deben tener pasión por el béisbol, tomarlo en serio y luchar de corazón por sus sueños.

Saber que hay días malos y días buenos, pero que perseverar es la clave.