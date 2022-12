Luego de dos meses de haberse cumplido la consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para conocer cuál será el aspirante a candidato para la contienda electoral del año 2024 por esa organización, la ciudadanía se pregunta dónde está la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.

Varios días luego de la consulta a lo interno del PLD, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, recibió Cedeño, la cual afirmó que trabajarán para el fortalecimiento del partido morado por el bien de la nación.

Sin embargo, para expertos en materia política creen que Margarita ha mostrado desde el primer momento que no quedó contenta con los resultados de esas elecciones, por eso no fue personalmente a felicitar a Abel como habían pactado y por eso no se ha integrado a la campaña.

«Entiendo que fuera del PLD Margarita tiene más posibilidades del crecer como política y que quizás se está tomando un tiempo para decidir si realmente sigue en ese partido o se va a otro lado», aseguró la politóloga Angely Moreno.

Se recuerda que tras los resultados de la consulta interna del Partido de la Liberación Dominicana se especulaba sobre el descontento de Cedeño al no resultar favorecida con la candidatura presidencial, también se rumoró sobre las posibilidades de que Abel Martínez le propondrá ser su candidata a la vicepresidencia para el 2024.

Además, se recuerda que dicha organización política ha sido acusada de iniciar a destiempo la campaña electoral, por lo que la la Junta Central Electoral (JCE), se reunió con los diferentes partidos para convocarlos a firmar un pacto para respetar los tiempos establecidos por las normativas electorales del país.

En un documento, leído por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, la entidad establece que previo a la precampaña solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas.