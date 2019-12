Posponen audiencia contra Marino Zapete por demanda de hermana del Procurador

Fue pospuesta para el 19 de diciembre la audiencia que estaba pauta para hoy contra el periodista Marino Zapete, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para enfrentar la demanda por difamación hecha por Maybeth Rodríguez, la hermana del procurador general Jean Alain Rodríguez.

Así lo informó la periodista Patricia Solano en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Empieza la audiencia contra Zapete. El juez le está pidiendo a la parte acusatoria prueba de notificación a la parte imputada. No la tienen. El juez suspende la audiencia y la fija para el día 19 de diciembre”.

También señaló que la parte acusadora quiere que el periodista se retracte, pero que no entiende de que si no se le ha notificada la acusación.

“Lo qué pasó es esto: La acusación quiere que Zapete se retracte. Pero de qué?. No le han notificado la acusación. Las dos abogadas que vinieron a representar la demandante empezaron a buscar un papel que nunca apareció. El juez suspendió. Será el tribunal quien notifique ahora”, indicó en otro post.

Lo qué pasó es esto: la acusación quiere que @mzapete se retracte. Pero de qué?? No le han notificado la acusación. Ls dos abogadas que vinieron a representar la demandante empezaron a buscar un papel que nunca apareció. El juez suspendió. “Será el tribunal quien notifique ahora” — Patricia Solano (@solanopat) December 11, 2019

Manifiesta apoyo

Un grupo persona se aglomeró frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para manifestar su apoyo al comunicador con pancartas y consignas.

En tanto, Zapete expresó cuando llegó al Palacio de Justicia que “antes de cualquier cosa yo quiero decirle a la gente, al pueblo y al mundo que esto no se trata de una querella de la señora Maybeth contra Marino Zapete por un asunto de difamación, esto es una decisión política del Gobierno, de que no se satisfacen con la gran cantidad de bocinas pagadas que tienen en el periodismos para manipular a la población, sino que los periodistas que han decidido no ser bocinas ellos lo quieren callar”.

“El procurador si quería resolver este asunto, y saber que si lo que yo estaba denunciando tenía algún valor solo debió pedir el expediente, debió decirme que le facilitará los contratos que había firmado su hermana en representación del Grupo Asimra, y después de verlos si eran documentos alterados que no correspondían con la verdad entonces preceder”, indicó.

Se recuerda que el comunicador Marino Zapete denunció el primero de diciembre, a través de una carta donde acusa al procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, de ejecutar una campaña agresiva e intimidatoria en su contra, luego de que presentara en un programa televisivo, contratos entre la hermana del procurador y el Ministerio de Obras Publicas, en violación de lo que establece la Ley deCompras y Contrataciones Públicas.

“Denuncio ante el pueblo dominicano y ante el mundo que el gobierno del presidente Danilo Medina a través del procurador Jean Alain Rodríguez, ejecuta una campaña agresiva e intimidatoria en mi contra a raiz del suscrito presentara en televisión varios contratos firmados por su hermana Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez en nombre de una empresa denominada Grupo Asimra, SRL, en violación de lo que establece la ley de Compras y Contrataciones Públicas”.

Los contratos firmados entre la hermana de procurador supuestamente probaban que el exministro de Obras Publica y actual candidato Presidencial, Gonzalo Castillo favoreciera con contratos de obras millonarias, por concepto de compra de Cemento Asfaltico (AC-30) al margen de los requisitos establecidos por la ley.

“La primera reacción del Gobierno, a través de Jean Alain Rodríguez, fue amenazar con someter a la justicia al propietario del canal Teleradio América, donde se transmitía mi programa , lo que provocó la cancelación inmediata de dicho programa por la planta televisora”, manifestó Zapete.